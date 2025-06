Sénégal : Les Lionnes de basket privées de visa pour leur stage de préparation aux USA

Photo Unsplash

À quelques semaines de l’Afrobasket féminin prévu en Côte d’Ivoire du 26 juillet au 3 août, la sélection nationale sénégalaise se retrouve confrontée à un imprévu de taille. Cinq joueuses et treize membres du staff technique, médical et administratif ont vu leur demande de visa refusée par l’ambassade des États-Unis à Dakar. Ce refus, qui touche plus de la moitié de la délégation initialement prévue pour le stage de préparation outre-Atlantique, compromet sérieusement les plans de la Fédération sénégalaise de basket-ball.

Le stage aux États-Unis devait permettre aux Lionnes de bénéficier d’un cadre optimal avant la compétition continentale, avec des installations de pointe, des matchs de mise en jambes contre des équipes locales, et une immersion physique et tactique loin de la pression du pays. L’annulation forcée de ce séjour rebat les cartes de la préparation et impose aux techniciens de trouver en urgence une solution de repli.

Des démarches administratives pourtant complètes

Le refus de délivrance des visas soulève d’autant plus de perplexité que, selon une source proche du dossier citée par le journal Record, toutes les exigences administratives auraient été remplies dans les délais impartis. Le ministère des Sports, en coordination avec la Fédération, avait transmis les garanties nécessaires relatives à l’hébergement, au programme sportif, et à l’engagement du retour de tous les membres de la délégation après la fin du séjour.

Ce revers bureaucratique, pour lequel aucune justification officielle n’a été communiquée à ce stade, intervient dans un contexte de plus en plus tendu pour les équipes sportives africaines souhaitant s’entraîner hors du continent. Il alimente les critiques sur les inégalités de traitement dans l’accès aux mobilités sportives et sur la nécessité pour les autorités africaines de renforcer leurs infrastructures locales pour éviter ce genre de dépendance.

Une réponse attendue des autorités sportives

Face à cette situation, la Fédération sénégalaise de basket-ball devra rapidement réorganiser la logistique autour de la sélection féminine A. Une reprogrammation du stage en Europe ou au Maroc est évoquée en interne, mais aucun plan de secours n’a encore été officiellement validé. Les joueuses, elles, continuent de s’entraîner au Sénégal dans des conditions qui ne correspondent pas aux standards initialement prévus.

Cet incident pourrait aussi devenir un sujet politique, notamment si le ministère des Sports venait à exiger des explications diplomatiques du côté américain. En attendant, le staff doit s’adapter pour maintenir le cap et la motivation de l’équipe dans l’optique de reconquérir le titre continental. Le Sénégal reste en effet l’une des nations les plus titrées de l’Afrobasket féminin, et la compétition ivoirienne constitue un enjeu de prestige pour les Lionnes.