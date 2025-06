Sénégal : L’État s’exprime face à la guerre entre Israël et l’Iran

Ohad Zwigenberg/AP/SIPA / SIPA

Le gouvernement sénégalais a officiellement réagi à l’attaque lancée par Israël contre la République islamique d’Iran. Dans un communiqué publié ce 16 juin au soir, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a exprimé sa « vive inquiétude » face à ce qu’il considère comme une escalade militaire périlleuse dans une région déjà marquée par une instabilité chronique. Cette action, qualifiée d’« agression » dans le texte, est dénoncée comme une violation manifeste du droit international et un facteur de déstabilisation du Moyen-Orient.

Pour les autorités sénégalaises, cet épisode constitue une menace directe contre les efforts de paix et de sécurité à l’échelle internationale. Cette sortie officielle souligne la posture diplomatique du Sénégal, qui n’entend pas rester silencieux lorsque les principes du multilatéralisme et du respect des souverainetés sont mis à mal.

Un engagement constant en faveur de la paix au Proche-Orient

Le Sénégal n’est pas un acteur neutre dans les questions liées à la Palestine et au Moyen-Orient. Depuis près d’un demi-siècle, il joue un rôle de premier plan sur la scène internationale dans ce domaine. En 1975, il a été désigné président du Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, un poste qu’il occupe encore aujourd’hui. Cette fonction confère à Dakar une responsabilité symbolique et diplomatique forte dans le traitement du conflit israélo-palestinien.

Ce positionnement ne l’empêche pas d’entretenir des relations bilatérales avec Israël, qui dispose d’une représentation diplomatique active à Dakar. Le Sénégal maintient donc un équilibre subtil entre engagement en faveur de la cause palestinienne et coopération diplomatique avec l’État hébreu. Mais lorsque la ligne rouge de l’agression est franchie, comme dans le cas présent, les autorités sénégalaises optent pour une prise de position ferme.

Une voix africaine face aux tensions géopolitiques mondiales

La réaction du Sénégal intervient dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes entre puissances régionales et une inquiétude croissante face à un embrasement global. En prenant position de manière claire et documentée, le pays affirme sa volonté de ne pas être simple spectateur des événements internationaux majeurs, mais de faire entendre une voix africaine fondée sur les principes du droit international et de la diplomatie.

En condamnant l’action israélienne tout en gardant ses canaux diplomatiques ouverts, le Sénégal démontre qu’une diplomatie de conviction peut coexister avec une diplomatie de coopération. Ce positionnement pourrait inspirer d’autres pays du continent dans la formulation de leurs propres réponses aux conflits internationaux à venir.