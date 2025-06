Sénégal : Miss Mathématiques, Miss Sciences, Concours Général… Excellence dans l’éducation

Photo d'illustration : unsplash

L’édition 2025 du Concours Général a tenu toutes ses promesses en matière de célébration de l’excellence académique. Ce rendez-vous annuel, vieux de plus de six décennies, a cette année rassemblé 3 568 candidats venus des quatre coins du pays. Une progression notable par rapport aux 3 203 participants de l’année précédente, témoignant de l’intérêt croissant pour cette compétition de prestige. À l’issue des épreuves, 113 lauréats ont été distingués, cumulant 120 récompenses dont 69 prix et 51 accessits.

Ameth Babou, élève du Prytanée militaire de Saint-Louis, a marqué les esprits avec un total impressionnant de 46 points. Il a été primé dans plusieurs disciplines, notamment le Français, l’Espagnol, les Mathématiques et l’Éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme. Ce parcours exceptionnel illustre l’impact des structures d’élite sur la formation intellectuelle des élèves au Sénégal.

Publicité

Les Miss de la rigueur scientifique

Au-delà du Concours Général, le pays a également mis à l’honneur les jeunes filles brillantes dans les disciplines scientifiques à travers les distinctions de Miss Sciences et Miss Mathématiques. Awa Guèye, élève en Seconde S au Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel, a été désignée Miss Sciences 2025. Quant à Aminata Niane, en classe de 4e au Groupe scolaire Mbine Demba de Thiès, elle s’est distinguée comme Miss Mathématiques.

Ces titres récompensent les meilleures candidates issues des 16 académies du Sénégal, après un processus de présélection rigoureux ayant permis de désigner 32 finalistes. Ces jeunes filles incarnent non seulement la performance scolaire, mais aussi l’ambition d’un enseignement scientifique inclusif et équitable, à un moment où le pays veut renforcer la représentation féminine dans les domaines techniques et technologiques.

Entre reconnaissance nationale et ouverture internationale

L’année précédente, deux lauréats du Concours Général – Zeinab Diène Samb et Ahmadou Bachir Touré – avaient été choisis pour accompagner le président de la République lors d’un déplacement officiel en Chine. Une première qui avait marqué les esprits et symbolisé la reconnaissance institutionnelle envers l’élite scolaire. Ce geste fort, salué dans les milieux éducatifs, a ouvert la voie à une nouvelle forme de valorisation des parcours d’exception.

Dans ce contexte, les distinctions décernées cette année pourraient elles aussi offrir de nouvelles perspectives aux jeunes lauréats, allant au-delà des récompenses symboliques pour s’inscrire dans une dynamique de responsabilisation citoyenne. Ce virage valorise non seulement le mérite individuel mais réaffirme l’importance de l’éducation comme pilier du développement national.