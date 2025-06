Sénégal : Pape Matar Sarr forfait, les Lions s’ajustent avant l’Irlande et l’Angleterre

Alors que les Lions de la Téranga s’apprêtent à affronter deux adversaires européens de renom — l’Irlande puis l’Angleterre — la sélection sénégalaise doit composer sans l’un de ses milieux les plus prometteurs. Pape Matar Sarr, pensionnaire de Tottenham et pièce maîtresse du dispositif sénégalais, est contraint au repos après une blessure musculaire détectée lors des derniers examens médicaux. Les lésions concernent le fascia lata gauche, accompagné d’un œdème localisé au niveau des muscles fessiers, rendant sa participation impossible selon les médecins. Ce coup dur oblige le sélectionneur national à revoir ses plans dans l’entrejeu, à quelques jours d’un double test amical très attendu.

Niasse appelé à combler un vide stratégique

Pour combler cette absence, Pape Thiaw a porté son choix sur Cheikh Ahmet Tidiane Niasse. Le joueur, actuellement sous les couleurs du Hellas Vérone en Serie A, n’en est pas à son premier appel sous les drapeaux, mais cette convocation prend une résonance particulière. Dans un contexte où l’équipe est privée de Sadio Mané — dont le retrait a été attribué à une décision personnelle —, la présence de nouveaux visages devient cruciale pour maintenir la dynamique. Le club italien avait d’ailleurs anticipé l’annonce de la Fédération, témoignant d’une coordination étroite entre la FSF et les institutions européennes. Niasse, avec son profil travailleur et sa capacité à jouer bas ou plus avancé, pourrait offrir une alternative tactique intéressante lors de ces deux confrontations.

Publicité

Un secteur offensif en transition mais ambitieux

Privé de son capitaine emblématique, le Sénégal s’en remet à une ligne offensive renouvelée, mais loin d’être inexpérimentée. Des attaquants évoluant au plus haut niveau européen viendront porter l’étendard : Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Boulaye Dia forment un quatuor capable de faire vaciller n’importe quelle défense. Autour d’eux gravitent des profils en pleine progression comme Abdallah Sima, auteur d’une belle saison avec Brest, ou encore Cheikh Sabaly, régulier au FC Metz. Ce rajeunissement partiel de l’effectif, couplé à l’absence de Sarr au milieu, place les Lions dans une phase d’ajustement stratégique où la gestion des automatismes et l’adaptabilité deviennent des enjeux majeurs.

Ces rencontres face à l’Irlande et à l’Angleterre dépasseront le simple cadre des matchs amicaux. Elles permettront d’évaluer la solidité mentale et tactique d’un groupe confronté à l’imprévu. Pour Pape Thiaw, c’est l’occasion d’observer de nouvelles combinaisons, de tester la profondeur de son banc, et d’identifier les hommes capables de faire face à l’adversité sans dépendre d’un noyau restreint de titulaires.