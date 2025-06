Sénégal : Radeau de désillusion sur les côtes espagnoles

Les images capturées par les caméras de la télévision espagnole sont insoutenables : des cris, des gestes désespérés, des corps à la dérive. Une embarcation surchargée de plus d’une centaine de personnes a chaviré aux portes d’El Hierro, dans les Canaries, au moment où la terre semblait enfin proche. Parmi les victimes, sept morts confirmés : quatre femmes et trois jeunes filles, dont la plus jeune n’avait que cinq ans. Deux autres enfants, grièvement blessés, ont été évacués par hélicoptère dans un état critique. Plusieurs sources concordantes confirment la nationalité sénégalaise parmi les victimes et les survivants. Ce drame, survenu le 28 mai, n’est pas un incident isolé : il s’ajoute à une longue liste de traversées périlleuses devenues presque routinières dans l’Atlantique. La Méditerranée n’est plus la seule route mortelle vers l’Europe.

Des promesses de radars face à l’urgence humaine

Quelques jours plus tard, alors que Dakar célébrait la journée de l’amitié entre le Sénégal et le Royaume-Uni, l’annonce de Juliette John, ambassadrice britannique, est passée presque inaperçue : Londres prévoit de doter la marine sénégalaise de nouveaux radars côtiers. L’objectif est clair : mieux surveiller les embarcations illégales au départ des côtes. Mais ces équipements ne sauveront personne déjà pris dans la tempête. Ils interviennent après coup, en réponse à un cycle bien connu : départ clandestin, naufrage, indignation, puis oubli. Si les radars peuvent renforcer la détection, ils ne traitent ni la misère sociale qui pousse au départ ni le manque d’opportunités qui alimente le désespoir.

Des routes maritimes à repenser, des décisions à prendre

Ce qui s’est joué au large d’El Hierro n’est pas seulement un naufrage. C’est le reflet d’un échec politique collectif, où la prévention cède le pas à la réaction. Les bouées lancées depuis les bateaux de sauvetage ne remplacent pas les solutions structurelles que requiert cette crise humaine. Derrière chaque silhouette secourue se cache une histoire de renoncement, d’endettement, d’espérance brisée. Si les partenariats bilatéraux comme celui du Sénégal avec le Royaume-Uni peuvent aider à renforcer les capacités logistiques, ils ne doivent pas faire oublier la racine du problème : l’absence d’alternatives crédibles pour des milliers de jeunes qui ne voient dans l’exil que le prolongement logique de leur survie.

À El Hierro, la mer a encore parlé. Le défi, désormais, est d’entendre ce qu’elle dit au-delà du bruit des hélicoptères et des sirènes.