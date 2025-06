Sénégal : Sonko prône un développement accéléré depuis Tianjin (Chine)

Ousmane Sonko - photo : DR

Face à un parterre de décideurs internationaux rassemblés au Centre national des conventions de Tianjin, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a présenté une vision claire : transformer les turbulences géopolitiques en tremplin pour un redéploiement économique audacieux. Dans une atmosphère dominée par les interrogations mondiales sur la résilience des économies africaines, sa voix a porté un message : le Sénégal ne sera ni en retrait ni en réaction, mais en conquête. Il a rappelé que, contrairement à d’autres pays ayant opté pour des mesures de rigueur, son gouvernement a privilégié la relance par l’investissement, s’engageant dans une réforme maîtrisée des politiques économiques tout en conservant l’attractivité du pays.

Le Sénégal, selon lui, doit s’orienter vers une cadence de croissance inspirée de l’expérience asiatique, en misant sur ses propres ressources, ses talents et une gouvernance agile. Ce positionnement fait écho à l’agenda préparatoire du Forum « Fii Sénégal » prévu en octobre prochain, que Sonko avait lancé fin mai à Dakar, pour attirer massivement les investisseurs. Il y avait alors posé les fondations d’une diplomatie économique renouvelée, en insistant sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé local dans les projets structurants du pays.

Forum de Tianjin : cap sur les mutations mondiales

En marge des panels où il intervenait en tant que panéliste, Sonko a défendu l’idée que les bouleversements actuels – tensions commerciales, réformes monétaires, déséquilibres climatiques – ne sont pas des menaces à éviter, mais des occasions à saisir. L’Afrique, selon lui, a trop longtemps subi le rythme imposé par les autres continents. Désormais, elle doit se poser en acteur stratégique capable de proposer ses propres solutions. Pour le Premier ministre, la souveraineté passe aussi par une refondation du partenariat avec les institutions multilatérales. En évoquant la reprise des discussions avec le FMI, il a insisté sur la nécessité d’un pacte renouvelé, non contraint par des logiques d’austérité.

Son intervention dans un panel dirigé par Peter Brabeck Letmathe, figure de proue du Forum économique mondial, a permis de poser les jalons d’un dialogue ouvert sur les trajectoires africaines de développement. En se positionnant aux côtés de dirigeants d’Asie et d’Amérique latine, Sonko a réaffirmé l’ambition du Sénégal : créer une dynamique de croissance qui dépasse les modèles classiques d’aide et d’endettement.

Une vision de long terme, des alliances ciblées

Cette présence remarquée à Tianjin s’inscrit dans une stratégie qui se déploie sur plusieurs fronts. Sur le plan diplomatique, le gouvernement cherche à repositionner le Sénégal comme une plateforme de coopération équilibrée. Sur le terrain, l’objectif est d’amplifier les effets des réformes internes par une diplomatie proactive. La cohérence entre le discours international du Premier ministre et les ambitions domestiques affichées à travers « Fii Sénégal » illustre cette volonté d’ancrer l’action publique dans la transformation économique concrète du pays.

La participation du Sénégal au Forum de Tianjin apparaît donc non comme une simple vitrine internationale, mais comme une étape d’un plan d’ensemble. En montrant que le pays reste attractif malgré un contexte international instable, Ousmane Sonko cherche à bâtir une image de stabilité et de confiance. À travers ces initiatives, le Sénégal tente de se forger une place dans le concert économique mondial, non pas comme invité, mais comme contributeur.