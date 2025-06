Sénégal : Un conducteur Dem Dikk sanctionné grâce à une vidéo virale

Sur les réseaux sociaux, les images ont circulé à une vitesse fulgurante : un conducteur de bus de la ligne Keur Massar, identifié par le numéro 6163, adopte une conduite imprudente en pleine circulation. Obstruction de la route, gestes brusques, et un apparent mépris des règles élémentaires de sécurité ont rapidement enflammé les commentaires des internautes. L’indignation a été immédiate, alimentée par une inquiétude légitime quant à la sécurité des passagers et des autres usagers de la route.

Face à ce tollé numérique, la société publique Dakar Dem Dikk n’a pas tardé à réagir. Moins de 24 heures après la publication de la vidéo, le conducteur fautif a été identifié et convoqué. Une procédure disciplinaire a été lancée selon les règles internes de l’entreprise. Cette réactivité a été saluée par les citoyens, certains n’hésitant pas à féliciter publiquement la société de transport pour son sens de la responsabilité : « Merci pour la diligence », peut-on lire en commentaire. Pour d’autres, « enfin un exemple qui doit faire école ».

Une direction en quête de modernité

Depuis mai 2024, Dakar Dem Dikk est dirigée par Assane Mbengue, un profil administratif à l’ambition affirmée. Dès ses premières prises de parole, il avait promis de restaurer la discipline et d’améliorer l’image du service public de transport urbain. Ce genre d’incident, bien que regrettable, lui offre paradoxalement l’opportunité de montrer l’efficacité du nouveau cap fixé à la direction.

Parmi les chantiers engagés, figure l’introduction de « bus intelligents » capables d’assurer un meilleur suivi en temps réel de la conduite, mais aussi la refonte esthétique de la flotte, avec une peinture aux couleurs nationales. Ce changement visuel est pensé comme un symbole de proximité avec les usagers et de redynamisation d’une société souvent critiquée par le passé.

Quand la vigilance citoyenne devient levier de transformation

L’affaire du bus 6163 illustre un fait désormais incontournable : les téléphones portables et les réseaux sociaux agissent comme de véritables vigies dans l’espace public. En quelques secondes, un comportement déplacé peut être exposé et entraîné des conséquences concrètes. Si les plateformes numériques peuvent parfois amplifier les tensions, elles se révèlent aussi être des outils puissants de responsabilisation collective.

Pour Dakar Dem Dikk, l’enjeu est maintenant de transformer cet épisode isolé en occasion de renforcer la prévention, la formation continue des chauffeurs et l’interaction avec les usagers. La direction envisage d’ailleurs de mettre en place un canal de signalement direct et sécurisé, afin de permettre aux passagers de contribuer activement à l’amélioration du service. À travers cette gestion rapide et ferme, la société montre qu’elle entend évoluer avec son époque et faire de la rigueur un nouvel étendard.