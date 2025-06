Sénégal : Un réseau d’arnaque numérique à 10 milliards FCFA démantelé

Photo d'illustration : Pixabay

Ce qui semblait être une opportunité de gains rapides s’est révélé être une escroquerie d’envergure. La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) a démantelé un réseau structuré autour d’une plateforme en ligne qui proposait des rendements virtuels alléchants à des milliers d’utilisateurs. En réalité, ces derniers injectaient leurs fonds dans un système pyramidal alimenté par dix niveaux de parrainage (P1 à P10). Si les gains simulés étaient visibles sur les comptes numériques, toute tentative de retrait était bloquée, piégeant ainsi les victimes dans un engrenage de pertes cumulées.

Le système, finement rodé, a su séduire et duper un très grand nombre de Sénégalais, mais aussi des membres de la diaspora. Au total, plus de 57 000 transactions ont été identifiées par les enquêteurs, représentant 2,53 milliards FCFA pour un seul circuit. L’ensemble de l’arnaque aurait mobilisé plus de 10 milliards FCFA, selon les premières estimations. Ce chiffre pourrait encore grimper à mesure que l’enquête progresse.

Des suspects arrêtés, des équipements saisis, des complicités traquées

Face à l’ampleur de la fraude, les autorités ont rapidement procédé à l’arrestation de quatre individus présentés comme les animateurs de premier plan du réseau. Déférés au parquet de Dakar, ils devront répondre d’actes d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de fraude électronique. Les perquisitions ont permis la saisie de nombreux outils numériques – ordinateurs, téléphones, supports de stockage – tous mis sous scellé.

Mais les têtes pensantes de ce mécanisme, soupçonnées d’opérer depuis un pays voisin, restent à localiser. La DSC poursuit ses investigations pour démanteler la totalité du maillage, qui s’appuyait notamment sur des applications de cryptomonnaie pour le blanchiment des fonds, rendant la traçabilité plus complexe. Le rôle de certains relais locaux est également examiné, ces derniers étant soupçonnés d’avoir recruté de nouvelles victimes moyennant une commission.

Une alerte sur la sécurité numérique et la vigilance citoyenne

Cet épisode remet en lumière les dangers croissants liés aux investissements en ligne non régulés. Dans un contexte de précarité économique et de quête de revenus alternatifs, les populations se montrent souvent vulnérables aux fausses promesses de richesse immédiate. La stratégie employée par les escrocs repose précisément sur cet espoir : transformer une petite mise en fortune grâce à un prétendu algorithme ou un mécanisme “garanti”.

Les autorités invitent à la prudence et rappellent qu’aucun système de gains légitimes ne garantit des profits sans risque. La sensibilisation, l’éducation au numérique et une surveillance active restent les seuls remparts face à ces arnaques sophistiquées. En parallèle, des réflexions sont en cours pour renforcer les cadres juridiques liés aux plateformes en ligne et aux transactions électroniques. La confiance numérique ne peut exister sans justice, transparence et rigueur institutionnelle.