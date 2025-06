Sénégal : Youssou Ndour porte plainte à la cybercriminalité

AFP PHOTO / BERTRAND GUAY

L’image publique de Youssou Ndour, icône nationale et internationale, s’est récemment trouvée détournée à des fins malveillantes. De faux profils circulant sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ont été utilisés pour soutirer de l’argent à des individus, en se faisant passer pour l’artiste ou en se revendiquant de ses proches. Trompés par la confiance qu’inspire son nom, plusieurs internautes ont fini par transmettre des fonds, persuadés de répondre à un appel de solidarité ou d’affaires personnelles. Les premières alertes sont venues directement de victimes qui, après avoir réalisé la supercherie, ont contacté l’entourage du chanteur.

Un recours judiciaire après un échec avec Meta

Face à cette situation, Youssou Ndour a d’abord tenté de faire retirer les contenus incriminés via les canaux officiels de la plateforme Meta. Malgré ses démarches répétées, les comptes frauduleux sont restés actifs, aggravant les risques pour les utilisateurs crédules. Ne voyant aucune réponse effective, la star sénégalaise a finalement confié le dossier à ses avocats, qui ont saisi la Division de la cybersécurité. Une plainte officielle a été déposée, conduisant à l’ouverture d’une enquête. L’objectif est désormais d’identifier les auteurs de ces escroqueries, souvent organisées à l’échelle transnationale, et de démanteler les réseaux impliqués dans cette exploitation numérique abusive.

Publicité

Une affaire révélatrice de la fragilité numérique

Ce cas met en lumière les défis croissants auxquels font face les personnalités publiques dans l’ère numérique. Même des figures aussi reconnues que Youssou Ndour ne sont pas épargnées par des formes de cybercriminalité qui exploitent la confiance populaire et la vulnérabilité des plateformes numériques. Il interroge également la réactivité des géants du web lorsqu’il s’agit de protéger l’identité numérique de leurs utilisateurs, qu’ils soient anonymes ou célèbres. Pour les autorités sénégalaises, cette plainte pourrait marquer un précédent et encourager une coordination plus étroite entre institutions locales et entreprises technologiques internationales, afin d’assurer une cybersécurité plus robuste.