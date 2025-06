Smartphones au Maghreb : voici les taux de pénétration des deux rivaux

Photo d'illustration (unsplash)

L’essor des smartphones a profondément modifié le quotidien des populations africaines, en particulier au Maghreb. Ces appareils ne se limitent plus à la communication vocale ; ils sont devenus des outils indispensables dans plusieurs secteurs. Le développement du mobile money, par exemple, a ouvert l’accès aux services financiers à une large frange de la population souvent exclue des circuits bancaires classiques. Par ailleurs, les smartphones facilitent désormais l’accès à l’éducation, aux soins médicaux et aux activités commerciales, transformant ainsi les habitudes et les interactions sociales.

Des taux d’abonnement élevés malgré une couverture incomplète

D’après les données de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE), l’Algérie comptait un peu plus de 54 millions d’abonnements mobiles vers la fin de 2024, alors que sa population avoisine les 46 millions d’habitants. Cela se traduit par un taux de pénétration supérieur à 115%, un phénomène largement dû à la possession de plusieurs cartes SIM par une même personne, pratique courante pour profiter des offres variées des opérateurs. Malgré ce constat, environ 7% de la population algérienne n’avait pas encore accès à un téléphone portable en 2023, ce qui révèle que certains segments, notamment dans les zones rurales, restent en dehors du réseau mobile.

Du côté marocain, le nombre d’abonnements dépasse légèrement les 58 millions, ce qui place le taux de pénétration au-delà de 155%. Ce niveau reflète une intégration profonde des smartphones dans les modes de vie, où ils soutiennent non seulement la communication, mais aussi une multitude d’usages numériques essentiels au quotidien.

Concurrence accrue, diversité des usages et défis à venir

Ces taux impressionnants traduisent une concurrence intense entre opérateurs et fabricants, poussant les usagers à multiplier les abonnements pour bénéficier des meilleures offres ou de la meilleure couverture. Cette stratégie individuelle alimente une utilisation variée des téléphones mobiles, notamment dans le domaine des paiements électroniques, qui permettent de contourner les limites des infrastructures bancaires traditionnelles dans plusieurs régions.

Cependant, cette expansion ne profite pas à tous de façon égale. Les populations des zones rurales ou économiquement défavorisées restent souvent exclues, ce qui appelle à renforcer les infrastructures réseau et à adapter les offres aux besoins et moyens de ces groupes. Par ailleurs, la croissance rapide du marché impose aux fournisseurs de téléphonie d’améliorer sans cesse la qualité de service et de développer les technologies de nouvelle génération, comme la 5G, afin d’accompagner cette demande croissante. Enfin, la sécurité des données et des transactions représente un enjeu majeur dans un contexte où le numérique s’intensifie.