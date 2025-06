Tourisme au Maghreb: ce pays dans le top 10 des recherches des américains

Photo : DR

Le Maroc, destination incontournable en Afrique du Nord, continue de séduire les voyageurs du monde entier, et particulièrement les touristes américains. Sa richesse culturelle, ses paysages diversifiés, et son accueil chaleureux en font une escale de choix. Ces dernières années, le royaume chérifien a vu son attrait se renforcer, devenant une des destinations phares pour les vacanciers internationaux, et plus spécifiquement pour ceux venant des États-Unis.

D’après une étude réalisée par Kinglike Concierge, une plateforme spécialisée dans les voyages de luxe, le Maroc se place au septième rang des destinations estivales les plus recherchées sur Google par les Américains. Cette position témoigne de l’engouement croissant des voyageurs américains pour cette destination. Le classement a été établi à partir des données de Google Trends sur la période de janvier à mars 2025, et le Maroc se distingue comme l’une des destinations les plus prisées, attirant les recherches de voyageurs de divers États tels que l’Arkansas, la Louisiane et la Virginie-Occidentale, entre autres.

Publicité

L’intérêt pour le Maroc se situe juste après des destinations comme la Grèce, les Pays-Bas et l’Indonésie, mais devant des pays comme l’Irlande et le Mexique. La diversité des offres touristiques, allant des sites historiques aux plages paradisiaques en passant par les montagnes de l’Atlas, semble répondre aux attentes variées des touristes américains en quête de nouvelles expériences.

Cette popularité croissante du Maroc auprès des voyageurs américains est un indicateur supplémentaire de la réussite de ses initiatives touristiques. Grâce à une campagne de promotion dynamique et une amélioration continue de son infrastructure, le pays parvient à attirer une clientèle toujours plus nombreuse. L’accueil de grands événements internationaux et le renforcement de la connectivité aérienne ne font qu’accentuer cette tendance.

L’attractivité du Maroc ne cesse de croître, consolidant ainsi sa position parmi les destinations incontournables pour les voyageurs venant des États-Unis et d’autres régions du monde.