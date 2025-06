Tourisme au Maghreb : ce pays tire son épingle du jeu

Photo : DR

Le Maroc continue de captiver les professionnels du voyage. Les dernières données du Syndicat des Entreprises du Tour Operating révèlent une performance remarquable du royaume chérifien, qui se distingue dans un marché globalement morose.

L’industrie touristique française traverse une période de ralentissement, mais elle parvient à maintenir une certaine résistance. Entre novembre 2024 et avril 2025, les principaux voyagistes français ont généré un chiffre d’affaires de 1,778 milliard d’euros, soit une légère augmentation de 1 %. Cela reflète les tensions à la fois économiques et politiques qui troublent actuellement le monde. Bien que le nombre de clients ait diminué de 2 %, la hausse des prix unitaires compense toutefois la baisse.

Une saison hivernale marquée par l’excellence marocaine

Le segment des destinations de proximité représente plus de la moitié du trafic global avec 56 % des voyages. Dans ce contexte, le Maroc se distingue brillamment en reprenant la première place du classement avec une croissance exceptionnelle de 10 % du nombre de voyageurs qui ont été attirés. Cette performance assez incroyable surpasse assez largement celle de ses concurrents « habituels », comme les îles Canaries qui enregistrent, de leur côté, un recul de 5 %.

La destination marocaine bénéficie d’atouts indéniables : proximité géographique, richesse culturelle, infrastructure hôtelière développée et stabilité politique. Ces facteurs expliquent pourquoi les tour-opérateurs français privilégient de plus en plus cette destination face à l’incertitude géopolitique mondiale.

Des perspectives estivales prometteuses

Les réservations pour l’été 2025 confirment cette tendance favorable au Maroc. Avec une progression de 12 % des ventes, le royaume consolide sa position dominante sur le marché moyen-courrier. Ces performances contrastent avec la stagnation, voire le déclin, de certaines destinations européennes traditionnelles comme la Grèce continentale ou les Canaries. Cette réussite marocaine reflète une stratégie touristique ambitieuse visant à accueillir 17,5 millions de visiteurs d’ici à l’année 2026, appuyée par des investissements massifs dans les infrastructures et le renforcement des liaisons aériennes avec l’Europe.