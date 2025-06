Tourisme au Maghreb : les anglais délaissent l’Espagne pour cette destination

Le Maroc continue de renforcer sa position sur la scène touristique mondiale. En particulier, il suscite un intérêt croissant auprès des voyageurs britanniques, qui sont de plus en plus nombreux à choisir le royaume comme lieu de vacances. Ce nouvel engouement s’inscrit dans un contexte plus large où certaines destinations européennes traditionnelles, comme l’Espagne ou le Portugal, semblent perdre du terrain, notamment en raison de la hausse générale du coût de la vie.

D’après les données relayées par le journal britannique Daily Mail, le nombre de vols prévus depuis le Royaume-Uni vers l’Afrique du Nord en 2025 dépasse les 19 800, contre un peu plus de 8 600 en 2019. Cette progression significative illustre un changement notable dans les habitudes des touristes britanniques. Le Maroc, avec une hausse de près de 40 % du trafic aérien en provenance du Royaume-Uni, se distingue nettement.

Publicité

Ce regain d’intérêt pour le Maroc repose sur plusieurs facteurs. Le pays offre un bon équilibre entre proximité, diversité des paysages, richesse culturelle et offre hôtelière moderne. De Marrakech à Essaouira, en passant par Fès ou les montagnes de l’Atlas, le Maroc propose un éventail de possibilités pour les voyageurs en quête d’expériences authentiques sans avoir à parcourir de longues distances. Le rapport qualité-prix y est également un atout, particulièrement attractif dans un contexte économique où les ménages britanniques surveillent de près leurs dépenses.

À cela s’ajoute un travail stratégique mené par les autorités marocaines pour améliorer l’accueil, développer les infrastructures et renforcer la connectivité aérienne. Plusieurs compagnies ont élargi leurs dessertes vers le Maroc, ce qui facilite encore davantage l’accès au pays.

La saison estivale 2025 s’annonce donc prometteuse pour le secteur touristique marocain. Ce dynamisme reflète la capacité du royaume à s’adapter aux attentes d’un marché en mutation, tout en misant sur ses points forts : hospitalité, patrimoine et diversité naturelle. Reste à savoir si cette tendance se maintiendra à long terme, mais les signaux actuels indiquent une solide progression.