Tourisme au Maghreb : un record inégalé en 2025 pour ce pays

Photo : iStock

Le Maroc renforce sa position en tant que destination touristique majeure à l’échelle mondiale en établissant de nouveaux records financiers. L’année 2025 s’annonce exceptionnelle, avec des performances dépassant toutes les attentes précédentes, consolidant ainsi la position du pays sur la scène touristique internationale.

Les cinq premiers mois de 2025 ont été spectaculaires pour l’industrie touristique marocaine. Les recettes ont atteint 34 milliards de dirhams, marquant une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance s’accompagne d’une hausse significative de la fréquentation, avec 7,2 millions de visiteurs, soit une augmentation de 22 % sur un an.

Publicité

Des investissements stratégiques qui portent leurs fruits

L’efficacité de la politique gouvernementale se reflète dans des indicateurs encourageants. La feuille de route touristique 2023-2026, dotée d’un budget de 6 milliards de dirhams, montre un impact positif sur le terrain. Cette stratégie comprend la modernisation du transport aérien, l’augmentation des capacités d’hébergement et le développement de quatorze projets majeurs visant à stimuler le tourisme régional.

Les nuitées totales ont également augmenté de manière significative, atteignant 11,8 millions, soit une croissance de 13 %. Le tourisme domestique n’est pas en reste, avec une augmentation de 4 % et près de 3 millions de nuitées, montrant que les Marocains redécouvrent les richesses de leur propre pays.

L’essor remarquable des provinces sahariennes

Les régions du sud du Maroc émergent comme de nouvelles pépites touristiques. Ces territoires ont accueilli environ 80 000 visiteurs dans leurs structures d’hébergement à la fin du mois de mai, représentant une progression exceptionnelle de 48 % par rapport aux chiffres de 2019.

Cette dynamique positive s’explique par le développement de créneaux thématiques innovants et l’amélioration de la connectivité aérienne. Les nouvelles liaisons vers Dakhla, notamment depuis Madrid et Lanzarote, facilitent l’accès à ces destinations uniques. Ces résultats témoignent de la capacité du Maroc à diversifier son offre touristique tout en préservant son authenticité culturelle et naturelle.