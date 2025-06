Tourisme au Maghreb : vers une affluence plus forte

Photo : DR

Le tourisme constitue depuis longtemps un pilier économique essentiel pour les pays du Maghreb, générant d’importantes recettes et favorisant la création d’emplois dans de nombreuses zones. Algérie, Maroc et Tunisie bénéficient d’un patrimoine naturel et culturel riche, combinant plages méditerranéennes, déserts, et villes au passé historique remarquable. Jusqu’à présent, le secteur touristique connaissait une forte concentration durant l’été, entraînant des fluctuations saisonnières importantes. Désormais, cette tendance tend à s’estomper, ouvrant la perspective d’une fréquentation plus régulière tout au long de l’année.

Une croissance soutenue attendue en 2025

Au Maroc, les professionnels du tourisme anticipent une nouvelle progression pour 2025. Les réservations anticipées reflètent une confiance grandissante, portée par l’élargissement des marchés touristiques qui ne se limitent plus aux visiteurs habituels mais incluent aussi de nouveaux profils émergents. Ce mouvement s’appuie sur une amélioration constante de l’offre touristique, qui répond de plus en plus aux besoins et envies des visiteurs d’aujourd’hui. Cette évolution positive vise à transformer la saisonnalité marquée en une activité plus équilibrée et durable, comme l’a expliqué Fatim-Zahra Ammor, ministre marocaine du Tourisme, dans une interview accordée à l’Agence MAP.

Publicité

Une offre touristique plus variée et des pics saisonniers atténués

Le Maroc ne s’appuie plus uniquement sur les séjours balnéaires concentrés en été. Le patrimoine culturel, qui regroupe musées, festivals et sites historiques, séduit désormais une large part des touristes, représentant environ la moitié des motifs de visite selon les données officielles récentes. Les paysages naturels, qu’il s’agisse des déserts ou des massifs montagneux, offrent également des possibilités de découverte à différentes saisons. Cette diversité contribue à lisser la fréquentation touristique, limitant ainsi les fortes concentrations sur une courte période et réduisant la vulnérabilité aux conditions climatiques ou économiques.

Un encadrement renforcé pour garantir la qualité

Le développement d’une fréquentation plus régulière s’appuie aussi sur un contrôle strict des activités touristiques. Les autorités locales intensifient leurs efforts pour assurer la qualité des services, en coopération étroite avec les professionnels du secteur et les administrations. Une attention particulière est donnée à la transparence des prix afin d’instaurer la confiance chez les visiteurs et garantir une expérience satisfaisante. Ce dispositif structurant est fondamental pour accompagner la croissance du tourisme dans la région, en sécurisant l’offre et en répondant aux exigences d’une clientèle toujours plus diversifiée et attentive.

Les tendances montrent une nette progression vers une fréquentation touristique plus stable et accrue, grâce à une diversification réussie de l’offre et à un accompagnement institutionnel renforcé. Cette évolution devrait renforcer la contribution du tourisme au développement économique et social régional, tout en offrant aux visiteurs une expérience enrichie et renouvelée.