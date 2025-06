Transition énergétique en Afrique : voici la place des pays du Maghreb

Nicholas Doherty - Unsplash

La mutation des systèmes énergétiques est désormais au cœur des priorités internationales. Produire une énergie moins polluante, mieux répartie, moins dépendante des énergies fossiles : autant d’exigences qui s’imposent aux pays, quels que soient leur niveau de développement ou leurs ressources naturelles. En Afrique du Nord, les États du Maghreb avancent à des rythmes différents. Le dernier rapport du Forum économique mondial, publié le 18 juin 2025, propose un classement de 118 pays selon leur niveau de transition énergétique, sur la base de 43 indicateurs. Ce classement met en évidence les écarts importants entre les trajectoires du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie.

Tunisie : deuxième en Afrique, une progression remarquée

Avec sa deuxième place sur le continent africain, la Tunisie fait figure de surprise positive. Elle dépasse plusieurs économies traditionnellement mieux équipées. Cette performance repose sur une série d’ajustements techniques et réglementaires ayant permis une intégration plus efficace des énergies renouvelables au réseau. Des efforts ont également été faits pour diversifier les sources d’approvisionnement, réduire les pertes en ligne et renforcer la gouvernance du secteur. Malgré un environnement économique difficile, les mesures engagées semblent produire des effets mesurables à l’échelle nationale et régionale.

Maroc : cinquième en Afrique, une stratégie qui maintient le cap

Le Maroc figure occupe le 5e rang en Afrique. Ce positionnement traduit une certaine constance dans les choix opérés depuis plus d’une décennie. Le pays bénéficie d’infrastructures renouvelables d’envergure, soutenues par une volonté politique affirmée et des partenariats internationaux. L’expérience accumulée sur le solaire et l’éolien, notamment avec des projets comme Noor, donne au royaume une avance technologique et opérationnelle sur plusieurs voisins africains. Toutefois, la montée en charge reste lente dans certains secteurs comme le transport ou l’industrie.

Algérie : neuvième en Afrique, un retard à combler

L’Algérie se place à la 9e place sur le continent. Son système énergétique demeure très dépendant du gaz naturel, avec une faible diversification du mix. Les opportunités abondantes dans le solaire ne sont pas encore concrétisées à grande échelle, et les conditions actuelles du marché intérieur, marquées par des subventions importantes et une faible ouverture à l’investissement privé, limitent les marges de progression. Le pays dispose pourtant de ressources naturelles et humaines suffisantes pour se repositionner, à condition d’engager des réformes structurelles fortes.

Le rapport du Forum économique mondial dresse ainsi une cartographie claire : si des avancées existent au Maghreb, elles se font à vitesses variables. L’efficacité des mesures engagées dépend largement de la stabilité institutionnelle, de la qualité des décisions politiques et de la capacité à mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’un modèle énergétique plus équilibré.

Classement des pays du Maghreb en Afrique selon l’Indice de Transition Énergétique 2025