Transports au Maghreb : l’UE va financer des projets ferroviaires

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

La Tunisie s’apprête à franchir une étape clé dans la modernisation de son réseau ferroviaire. Grâce au soutien de ses partenaires européens, et en particulier de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le pays accélère la transformation de ses infrastructures ferroviaires pour améliorer l’efficacité et la sécurité du transport ferroviaire.

D’après nos confrères de l’AgenceEcofin, le programme bénéficiera d’un financement important : 160 millions d’euros octroyés par la BERD, complétés par 25 millions d’euros provenant de l’État tunisien. Ces investissements visent à moderniser le réseau en profondeur, avec des travaux portant sur le renouvellement des voies et l’optimisation du tracé.

Une avancée décisive est prévue pour le 30 juin, date à laquelle la BERD lancera les appels d’offres. Ce processus concerne l’acquisition de matériel, la sélection de consultants et les travaux d’infrastructure. Il s’agit d’une phase essentielle pour concrétiser la rénovation du réseau ferroviaire et en assurer une exploitation plus performante.

L’objectif affiché par la Tunisie est clair : rendre le transport ferroviaire plus sûr, plus rapide et mieux connecté. Cette modernisation permettra de répondre aux besoins croissants des usagers et de soutenir le développement économique du pays en facilitant les échanges et les déplacements. Avec cette initiative, Tunis confirme son engagement à moderniser ses infrastructures et à renforcer la coopération avec ses partenaires internationaux. Cette dynamique pourrait ouvrir la voie à d’autres projets structurants dans les années à venir.