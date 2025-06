Un virus mortel frappe l’Espagne, voici ce que l’on sait

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a signalé un cas confirmé de fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans la province de Salamanque. Cette maladie virale, considérée comme l’une des plus préoccupantes par l’Agence britannique de sécurité sanitaire, présente un taux de létalité pouvant atteindre 40 % dans ses formes les plus graves.

Cette infection se transmet principalement par les piqûres de tiques infectées ou par contact direct avec le sang et les fluides corporels d’animaux contaminés, notamment lors de l’abattage. Selon l’Organisation mondiale de la santé, on estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de cas annuels dans le monde, entraînant environ 500 décès, bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés en raison de nombreux cas non diagnostiqués.

Symptômes et évolution de la maladie

Après une période d’incubation de un à quatorze jours, les patients peuvent rester asymptomatiques ou développer des symptômes modérés tels que fièvre, maux de tête, troubles digestifs, douleurs oculaires et confusion mentale. Les formes bénignes, plus fréquentes, permettent généralement une guérison complète, bien qu’une fatigue persistante puisse subsister pendant plusieurs mois.

Dans les cas graves, la maladie se caractérise par des hémorragies, des ecchymoses, des défaillances d’organes multiples et un état de choc, avec un taux de mortalité variant entre 10 et 40 %. Bien que relativement rare en Europe occidentale, cette pathologie est endémique en Afrique, en Asie, dans les Balkans et au Moyen-Orient. L’Espagne avait déjà enregistré ses premiers cas de transmission locale en 2013, suivie du Portugal en 2024.

Prévention et recommandations aux voyageurs

En l’absence de vaccin ou de traitement spécifique, la prévention est essentielle. Les autorités recommandent aux voyageurs dans les zones à risque d’utiliser des répulsifs anti-tiques, d’inspecter régulièrement leur corps après des activités en extérieur et d’éviter tout contact avec le sang ou les sécrétions animales. En cas de piqûre, il est crucial de retirer immédiatement la tique avec un tire-tique. L’apparition de symptômes tels que fièvre, maux de tête ou douleurs musculaires nécessite une consultation médicale urgente.