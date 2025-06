USA : Elon Musk doit être expulsé selon un fidèle de Trump

Getty Images

Le 5 juin, les échanges entre le président Donald Trump et Elon Musk ont pris un tournant particulièrement tendu. Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a qualifié Elon Musk de fou en affirmant qu’il « avait complètement perdu la tête ». Ces propos surviennent après que Musk a contesté publiquement plusieurs déclarations de Trump, notamment en réfutant son rôle dans certaines réformes, qualifiant certains commentaires présidentiels de « faux » ou de « n’importe quoi ». En parallèle, le président américain a menacé de couper tous les liens économiques entre le gouvernement fédéral et les sociétés de Musk, notamment en suspendant les contrats publics de SpaceX et les aides financières liées aux véhicules électriques, ce qui représenterait pour Musk des pertes de plusieurs milliards de dollars.

L’expulsion comme riposte politique

Aujourd’hui, Steve Bannon, ancien conseiller influent de la Maison Blanche, a appelé à des mesures encore plus drastiques. Lors de son émission War Room, il a exhorté le président Trump à lancer une enquête sur le statut migratoire d’Elon Musk, avançant la possibilité que ce dernier soit en situation irrégulière et appelant à son expulsion immédiate. Il a également suggéré l’activation du Defense Production Act, une loi datant de 1950, afin que le gouvernement fédéral puisse prendre le contrôle de SpaceX et prendre ses fusées, notamment en raison de son partenariat stratégique avec la NASA.

Cette nouvelle phase du conflit marque une rupture nette entre Musk et l’administration Trump, qui évoluent désormais dans une relation conflictuelle ouverte. Alors que Musk est un entrepreneur naturalisé américain, les accusations à son encontre posent la question des pouvoirs présidentiels face à des figures économiques d’envergure.

Une attaque politique déguisée en croisade patriotique

Derrière les mots de Bannon se cache une stratégie claire : faire passer Musk d’innovateur respecté à ennemi de l’intérieur. En agitant la menace de l’irrégularité migratoire, il cherche à priver le milliardaire de toute légitimité sur le sol américain. L’appel à la déportation n’est pas anodin : il vise à en finir avec un acteur devenu incontrôlable pour le camp Trump, un entrepreneur qui ne suit plus la ligne, qui contredit, qui dérange.

Ce n’est pas la première fois que des figures trumpistes attaquent la loyauté de personnalités influentes nées à l’étranger. Mais dans le cas de Musk, l’accusation d’illégalité migratoire sert surtout de prétexte à une vendetta politique. La manœuvre consiste à faire de lui un symbole du pouvoir technologique insoumis, et à envoyer un message à tous ceux qui, comme lui, bénéficient de milliards de contrats publics tout en refusant de se plier à l’autorité politique.

Enjeux et implications pour la relation entre pouvoir et entrepreneurs

Cette situation met en lumière des questions importantes sur le rôle et la place des entrepreneurs dans le paysage politique et économique américain. Elon Musk, en tant que figure incontournable de la technologie et de l’innovation, incarne une forme d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Cependant, cette indépendance semble être de moins en moins tolérée lorsque des désaccords éclatent.

La confrontation entre Donald Trump et Elon Musk dépasse le cadre d’un simple différend personnel pour questionner les rapports entre l’État et les acteurs privés dans un pays où l’innovation est à la fois moteur économique et enjeu stratégique.