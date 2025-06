USA : le tiktokeur Khaby Lame arrêté, contraint de quitter le pays

Capture écran Youtube

Khaby Lame, figure emblématique des réseaux sociaux, est devenu un visage familier pour des millions d’internautes à travers le monde. D’origine sénégalaise et naturalisé italien, il s’est distingué sur TikTok avec ses vidéos silencieuses mais percutantes, dans lesquelles il tourne en dérision les solutions inutilement compliquées. Son style sans parole, universel et sarcastique, l’a propulsé au sommet de la scène numérique, au point de devenir le créateur le plus suivi de la plateforme.

Mais ce succès en ligne ne l’a pas protégé des réalités administratives américaines. Alors qu’il se trouvait aux États-Unis depuis fin avril, Khaby a été interpellé début juin à l’aéroport de Las Vegas. Les agents de l’immigration lui reprochaient d’avoir prolongé son séjour au-delà de la durée autorisée par son visa selon le communiqué (ICE). Cette situation n’a pas débouché sur une expulsion classique, mais sur une décision de « départ volontaire« , une mesure moins brutale, qui lui a permis de quitter le pays sans interdiction formelle de retour. Il est désormais hors du territoire américain.

Publicité

Une célébrité confrontée à une politique migratoire intransigeante

Ce genre d’incident aurait pu passer inaperçu s’il n’avait pas concerné l’un des visages les plus populaires du web. Mais dans l’Amérique actuelle, où la question migratoire est redevenue centrale, même les stars du numérique ne sont pas à l’abri. Le second mandat de Donald Trump a marqué un retour à des lignes strictes en matière d’immigration, avec un appareil administratif renforcé et peu enclin à faire des exceptions, même pour des personnalités à forte visibilité.

Khaby Lame s’est ainsi retrouvé pris dans un engrenage bureaucratique qui ne distingue pas les profils. Pour les autorités, dépasser la durée de validité d’un visa reste une infraction, quelle que soit la notoriété de l’individu. Ce traitement renforce l’image d’un pays qui, malgré son attrait pour les talents internationaux, applique rigoureusement ses règles sans considération pour le statut ou l’influence sociale des visiteurs.

Quand la notoriété ne franchit pas les frontières

Ce départ imposé marque un tournant inattendu dans le parcours de Khaby Lame. Alors qu’il semblait avoir conquis le monde numérique, cette mésaventure souligne que la célébrité, aussi éclatante soit-elle, ne suffit pas toujours à franchir les frontières physiques. Le visa reste une barrière plus solide que n’importe quel nombre de likes ou de partages.

Ce cas soulève des questions concrètes pour d’autres créateurs de contenu internationaux : comment naviguer entre mobilité professionnelle, présence médiatique et règles migratoires parfois inflexibles ? Pour les marques et les organisateurs d’événements, c’est aussi un rappel que la logistique légale ne doit jamais être négligée, même lorsqu’il s’agit de figures mondialement connues.