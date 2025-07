5G au Maghreb : 80 milliards mobilisés par ce pays

Photo d'illustration

Le Royaume du Maroc accélère sa transition numérique en annonçant un programme de déploiement de la 5G soutenu par un investissement de 80 milliards de dirhams. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », qui ambitionne de faire du numérique un levier de développement inclusif.

Une feuille de route tournée vers l’équité numérique

Réuni à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, le Conseil d’administration de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) a validé plusieurs décisions structurantes pour le secteur. L’objectif principal : réduire les fractures territoriales en assurant une couverture télécom généralisée, notamment dans les zones enclavées et montagneuses.

Le gouvernement a insisté sur la nécessité de recenser précisément les localités encore mal desservies par les réseaux, et d’accélérer leur intégration dans les projets d’extension. Une coordination étroite est attendue entre l’ANRT, les ministères concernés et les opérateurs privés afin de garantir une qualité de service optimale et rapide pour tous les citoyens.

Le lancement de la 5G confirmé

La mise en œuvre de la technologie 5G constitue le socle du nouveau programme d’investissement. Le déploiement devrait débuter dans plusieurs grandes villes dès fin 2025, avant une extension progressive jusqu’à atteindre 85 % de la population d’ici 2030. Cette technologie permettra d’augmenter de manière significative le débit des réseaux mobiles, tout en ouvrant la voie à des usages avancés dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture intelligente ou encore de l’industrie.

Pour accompagner cette transformation, le Plan National des Fréquences (PNF) a été mis à jour afin d’intégrer les nouvelles exigences technologiques et économiques liées à la 5G.

Des indicateurs de performance en forte progression

Lors de la séance, le directeur général de l’ANRT, Azlarab Hassibi, a présenté les dernières données du secteur. Le Maroc compte aujourd’hui 57 millions d’abonnés à la téléphonie mobile et près de 40 millions d’internautes, soit un taux de pénétration d’environ 90 %, bien supérieur à la moyenne continentale africaine qui plafonne à 37 %.

Ce dynamisme a valu au pays la première place du classement 2025 de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) en Afrique, selon l’indice de développement des technologies de l’information et de la communication (IDI). Une performance qui témoigne de l’engagement continu du Royaume en faveur de l’inclusion numérique.

Un catalyseur pour la croissance et la compétitivité

Au-delà des enjeux de connectivité, le chantier de la 5G est aussi vu comme un accélérateur de croissance économique. Il pourrait stimuler l’innovation, attirer de nouveaux investisseurs, et renforcer la compétitivité du pays sur la scène régionale et internationale. Plusieurs secteurs stratégiques devraient en bénéficier, notamment le commerce électronique, les services financiers ou encore les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.