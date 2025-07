5G au Maghreb : une nouvelle étape franchie dans ce pays

Photo de Benjamin Dada - Unsplash

Bien que la 4G ait transformé nos habitudes numériques, la 5G représente une avancée technologique majeure. Cette nouvelle génération de réseau mobile offre une bande passante considérablement élargie, permettant des téléchargements instantanés et des temps de chargement minimisés.

Avec un débit comparable à celui de la fibre optique, une latence quasi inexistante et une capacité d’ultra-connectivité, la 5G révolutionne l’expérience utilisateur. Cette technologie est particulièrement performante pour l’Internet des objets (IoT), ouvrant la voie à de nombreuses applications innovantes.

Un déploiement stratégique et progressif

À ce titre, le 3 juillet dernier, l’Algérie a marqué une étape décisive dans sa stratégie de modernisation numérique. L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a officiellement accordé à Djezzy l’autorisation d’exploiter et de déployer le réseau mobile de cinquième génération. Cette licence historique positionne l’opérateur comme pionnier de cette révolution technologique sur le territoire algérien.

L’entreprise prévoit de lancer ses premières offres commerciales dans les trois prochains mois, avec une couverture initiale concentrée sur trois wilayas, incluant la capitale. Cette stratégie de déploiement échelonné permettra de tester et d’optimiser les performances avant une extension nationale. L’ARPCE a défini un calendrier de déploiement couvrant huit wilayas prioritaires : Alger, Oran, Constantine, Sétif, Skikda, Ouargla, Tlemcen et Blida.

Une transformation numérique aux multiples enjeux

L’introduction de la 5G facilitera l’émergence d’applications intelligentes intégrant l’intelligence artificielle et l’Internet des objets, créant de nouvelles opportunités économiques et sociales. L’ARPCE impose des standards techniques stricts et des protocoles de sécurité renforcés pour garantir la fiabilité des données.

Le réseau mobile 5G offrira aux utilisateurs, un débit moyen en download de 375 Mbit/s contre 5 à 150 Mb/s pour la 4G. La 4G+, peut permettre de viser des vitesses de 200 à 300 Mb/s. Des chiffres largement différents donc, qui permettront à tous de profiter d’une meilleure connectivité.