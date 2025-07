Adultère : un millionnaire pris en flagrant délit lors d’un concert

Une séquence inattendue lors d’un concert de Coldplay a mis Andy Byron, PDG de la société américaine Astronomer, dans une position délicate. Ce mercredi 17 juillet, le dirigeant a été filmé en pleine complicité avec une collaboratrice lors d’un moment devenu viral sur les réseaux sociaux.

Le concert, organisé à Boston, avait attiré des milliers de fans du groupe britannique. Entre effets visuels spectaculaires et ambiance électrique, l’événement était largement couvert par les caméras. L’une de ces caméras, utilisée pour la célèbre « kiss cam« , a capté un moment qui a rapidement pris une tournure embarrassante pour le chef d’entreprise.

La « kiss cam », qui encourage les spectateurs à échanger un baiser lorsqu’ils apparaissent à l’écran, a filmé Andy Byron aux côtés de Kristin Cabot, employée d’Astronomer depuis quelques mois. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf que la jeune femme n’est pas l’épouse du PDG. Leur attitude a rapidement éveillé les soupçons. Visiblement mal à l’aise, les deux collaborateurs se sont penchés pour échapper à la caméra, un geste qui n’a fait qu’attirer davantage l’attention.

La vidéo de la scène, largement partagée sur les réseaux sociaux, a provoqué un tollé. D’autant plus que Byron, père de deux enfants et marié depuis plus de dix ans, est une figure bien connue du milieu technologique américain. Plusieurs internautes s’interrogent sur les conséquences que pourrait avoir cette exposition inattendue, tant sur le plan professionnel que personnel.

Pour l’heure, ni Astronomer ni Andy Byron ne se sont exprimés publiquement. L’intéressé devra sans doute clarifier les choses, en interne comme à la maison, où selon certains médias américains, son épouse aurait déjà prises certaines dispositions.