Aéroports au Maghreb : un chantier pharaonique lancé

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

Le Maroc traverse une période d’investissements massifs dans le secteur des transports, anticipant les défis logistiques liés à l’organisation d’événements sportifs majeurs. La Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2030 représentent des échéances cruciales qui nécessitent une adaptation substantielle des capacités d’accueil nationales.

Face à l’affluence prévisible de millions de visiteurs internationaux, les autorités marocaines déploient une stratégie d’envergure pour transformer leur infrastructure aéroportuaire en une véritable plateforme continentale. Cette transformation s’accompagne d’une vision stratégique globale baptisée « Aéroports 2030 », qui vise à repositionner le Maroc comme un carrefour intercontinental majeur.

Un investissement colossal pour doubler les capacités

Le chantier de l’aéroport de Casablanca représente un investissement de 15 milliards de dirhams, destiné à porter la capacité totale de l’aéroport à 35 millions de passagers annuels. Cette expansion témoigne de la volonté des autorités de rivaliser avec les grands hubs mondiaux.

La conception du futur terminal mobilise une expertise internationale de premier plan, associant des cabinets prestigieux comme RSHP Architects. Cette collaboration internationale permettra la digitalisation des parcours passagers et une amélioration de la performance énergétique.

Mais ce n’est pas tout. En effet, ce projet de refonte de l’aéroport suppose le lancement d’une gare TGV qui permettra de connecter Rabat en 30 minutes et Marrakech en moins d’une heure. Une excellente nouvelle pour l’ensemble des futurs usagers.

Une stratégie de positionnement continental

L’ampleur du processus de sélection des partenaires, ayant mobilisé 27 groupements spécialisés dans les infrastructures aéroportuaires complexes, témoigne de l’ambition assez exceptionnelle de ce projet. L’attribution finale des multiples projets est prévue avant fin 2025.

Ces travaux permettront au Maroc de franchir une étape décisive et de s’imposer comme étant l’un des hubs internationaux les plus importants au monde. Ce sera aussi et surtout l’occasion de capitaliser sur un secteur du tourisme en plein développement.