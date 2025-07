Affaire Sossoukpè au Bénin : Léandre Houngbédji dément toute interpellation hors cadre légal

Photo : DR

Face aux critiques et interrogations soulevées par l’arrestation puis l’extradition du journaliste Hugues Comlan Sossoukpè depuis la Côte d’Ivoire, le gouvernement béninois apporte sa version des faits. Intervenant ce dimanche 20 juillet sur la chaîne Canal 3 Bénin, le porte-parole de l’exécutif, Wilfried Léandre Houngbédji, a formellement rejeté toute idée d’enlèvement ou d’opération illégale.

« Vous ne pouvez pas dire que ça a été fait en dehors de toutes connaissances des autorités ivoiriennes », a-t-il affirmé, en réponse aux accusations de méthode « de gangsters » relayées sur les réseaux sociaux et dans une partie de l’opinion. Selon lui, l’arrestation s’est déroulée dans le strict respect des règles de coopération entre États. « Il y a eu de la coopération entre deux pays dans les règles de l’art pour que l’intéressé soit interpellé », a-t-il insisté.

Le porte-parole du gouvernement a expliqué que le journaliste résidait déjà en Côte d’Ivoire au moment de son arrestation, écartant la thèse d’un piège tendu à travers une invitation diplomatique. « J’ai lu comme vous que des agents de police sont allés le chercher dans le pays où il résidait depuis un moment. Selon les informations que j’ai, ce sont des agents de police qui sont allés le chercher et qui l’ont ramené au Bénin », a-t-il indiqué.

Wilfried Léandre Houngbédji s’est également exprimé sur les accusations portées à l’encontre du journaliste. Il a rappelé que la liberté d’expression, bien qu’encouragée par le gouvernement, n’exonère pas de la responsabilité liée aux propos tenus. « Chacun est témoin des productions de notre compatriote sur les réseaux sociaux. Certains évoqueront la liberté d’expression. Certes, le gouvernement est partisan de la liberté d’expression… mais nous savons aussi que la liberté rime avec la responsabilité », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « La liberté d’expression doit s’analyser comme le droit de dire, de prétendre ou d’affirmer ce que l’on veut, tout en s’accompagnant du devoir d’assumer ou, à tout le moins, de prouver ses allégations. »

Arrêté le 10 juillet 2025 à Abidjan, Hugues Comlan Sossoukpè a été présenté le 14 juillet devant la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). À l’issue de l’audition, un mandat de dépôt a été décerné à son encontre. Le parquet le poursuit pour quatre chefs d’accusation : incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement par voie électronique et apologie du terrorisme. Des poursuites fondées, selon le ministère public, sur des propos jugés subversifs, diffusés récemment sur ses plateformes numériques. La justice estime que ces contenus auraient contribué à alimenter des tensions sociales, troublé l’ordre public et porté atteinte à la cohésion nationale.