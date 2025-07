Afrique : Dangote obtient une autorisation pour construire une unité industrielle

Ph : Akintunde Akinleye/Reuters

L’homme d’affaires nigérian, Aliko Dangote, poursuit son expansion en investissant dans des secteurs stratégiques. Dernière illustration de cette ambition : la construction prochaine d’une grande usine d’engrais en Éthiopie. Le projet a été officialisé après plusieurs semaines de discussions entre le groupe Dangote et le gouvernement éthiopien.

L’accord a été annoncé par le Premier ministre, qui y voit une étape importante pour moderniser l’agriculture nationale. Selon les informations communiquées par l’Agence de presse éthiopienne, l’usine sera implantée dans la région Somali, une zone qui devrait bénéficier des retombées économiques et de nouveaux emplois. La construction devrait s’étaler sur une période de 40 mois.

Le montant engagé est conséquent. Environ 3 milliards de dollars. Une fois opérationnelle, l’infrastructure produira de l’urée et d’autres engrais azotés destinés à soutenir les exploitations agricoles éthiopiennes, mais aussi à renforcer la sécurité alimentaire dans la région.

Cet investissement confirme la stratégie d’Aliko Dangote, qui multiplie les projets industriels d’envergure en Afrique. Après le ciment, le sucre et les hydrocarbures, l’homme d’affaires nigérian s’attaque désormais aux engrais, un secteur jugé prioritaire par de nombreux pays africains.

L’usine éthiopienne s’inscrit aussi dans une dynamique plus large de coopération économique entre Abuja et Addis-Abeba, deux capitales qui cherchent à développer des partenariats dans les industries de transformation. Pour l’Éthiopie, ce projet représente l’opportunité de réduire sa dépendance aux importations et de rendre plus accessibles les intrants agricoles. Du côté du groupe Dangote, il s’agit d’un nouveau jalon dans la volonté de devenir un acteur de référence sur le marché africain des engrais.