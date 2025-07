Afrique : deux milliardaires misent gros sur l’IA

Strive MASIYIWA

Jusqu’à récemment, le développement de l’intelligence artificielle sur le continent africain était confronté à un obstacle de taille : l’absence d’infrastructures capables de traiter de grandes quantités de données en temps réel. L’IA, pourtant, repose en grande partie sur la capacité à exécuter rapidement des opérations complexes, à analyser des images, à comprendre des langages, à modéliser des systèmes ou à détecter des anomalies. Ces fonctions exigent des unités de calcul sophistiquées et une architecture numérique robuste. Or, dans plusieurs régions d’Afrique, les chercheurs, startups et gouvernements manquent cruellement de ressources techniques pour entraîner leurs modèles ou faire tourner leurs applications. Le continent dispose certes de talents et d’idées novatrices, mais les outils nécessaires restaient, jusqu’ici, hors de portée.

Ce goulet d’étranglement technologique est précisément ce que veulent briser Strive Masiyiwa, magnat zimbabwéen des télécommunications, et Jensen Huang, PDG de Nvidia, entreprise américaine au cœur des avancées en IA. Ensemble, ils ont jeté les bases de ce qui deviendra la toute première usine d’intelligence artificielle sur le sol africain — une initiative qui vise à combler un retard stratégique et à redéfinir les règles du jeu.

Publicité

Une collaboration entre visionnaires et industriels

L’accord entre Cassava Technologies, propriété de Strive Masiyiwa, et Nvidia, dirigée par le très influent Huang, marque un tournant décisif. À travers ce partenariat, des centaines de GPU (unités de traitement graphique) ont déjà été déployés, notamment en Afrique du Sud, où l’infrastructure est aujourd’hui pleinement opérationnelle. Ces équipements, comparables à des moteurs capables de propulser des fusées de données, constituent l’épine dorsale de la nouvelle usine. Mais leur utilité dépasse la seule performance technique : ils permettent aux entreprises locales, aux chercheurs, aux étudiants et aux institutions publiques de bâtir des solutions d’IA adaptées aux réalités africaines — que ce soit pour l’agriculture, la santé, la logistique ou l’éducation.

Masiyiwa, qui a co-présidé le Sommet mondial sur l’IA en Afrique en avril dernier à Kigali, a souligné l’importance de donner aux jeunes du continent les moyens techniques d’innover. Il voit dans cette usine un levier d’autonomie numérique, un moyen d’éviter la dépendance systématique aux technologies importées. Le projet pourrait mobiliser jusqu’à 720 millions de dollars d’investissement, selon les dernières annonces de Cassava Technologies. L’enjeu n’est pas uniquement économique ou industriel ; il est aussi culturel et politique. En internalisant des capacités avancées de traitement, l’Afrique commence à écrire une autre page de son rapport à la technologie.

Des marchés cibles et une stratégie de déploiement progressive

Le chantier engagé par Cassava et Nvidia ne se limite pas à l’Afrique du Sud. Des installations similaires sont prévues dans d’autres pôles numériques du continent, notamment le Nigeria, le Maroc, l’Égypte et le Kenya. Ce choix de pays n’est pas anodin : ils concentrent une partie significative des talents numériques africains, des hubs technologiques émergents et une dynamique entrepreneuriale propice à l’absorption de telles infrastructures. En s’appuyant sur les architectures de référence NVIDIA Cloud Partner, ces pays accueilleront des supercalculateurs dotés de logiciels optimisés pour l’apprentissage machine, le traitement d’images et les calculs distribués.

L’usine d’IA, bien plus qu’un site de fabrication ou de recherche, fonctionne comme un catalyseur. Elle alimente des plateformes cloud locales, réduit la latence dans les échanges de données, encourage l’émergence de services IA africains et attire de nouveaux investissements. Ce type de déploiement, modulaire et évolutif, permet d’adapter progressivement la technologie aux besoins spécifiques de chaque écosystème local, tout en posant les bases d’une interconnexion régionale.