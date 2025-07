Agriculture au Maghreb : ce pays leader dans une exportation

Depuis plusieurs années, les légumes marocains se frayent une place de choix sur les étals européens. Si la tomate ou le poivron ont longtemps occupé le devant de la scène, le concombre s’impose désormais comme un acteur de poids dans les exportations agricoles du Royaume. Porté par une demande croissante de produits frais, accessibles et fiables, le Maroc transforme cette culture discrète en un véritable levier économique, battant des records et consolidant sa réputation de fournisseur stratégique.

Un légume discret devenu produit d’exportation phare

Le concombre n’apparaît pas spontanément comme un symbole de performance agricole. Pourtant, il cristallise aujourd’hui le savoir-faire marocain en matière de production végétale et d’organisation logistique. Grâce à une offre constante tout au long de l’année et un pic de commercialisation entre novembre et mars, le pays parvient à satisfaire les attentes des marchés européens, tout en garantissant qualité et régularité.

Publicité

Près de 28.000 tonnes ont déjà été expédiées en dix mois, un volume supérieur à celui enregistré durant l’ensemble de la précédente campagne. Le mois de janvier 2025 s’est distingué avec 5.900 tonnes exportées, marquant un record mensuel inédit pour cette filière. Ces chiffres traduisent non seulement la solidité des chaînes de production, mais aussi la maîtrise croissante des flux et des calendriers d’expédition.

Des débouchés élargis, un modèle stabilisé

L’essor du concombre marocain repose également sur une stratégie claire : diversifier les marchés sans déséquilibrer les partenariats historiques. Si l’Espagne absorbe encore 57 % des volumes exportés, de nouveaux équilibres émergent. Le Portugal grimpe dans le classement, reléguant le Royaume-Uni à un rang inférieur. Une redistribution qui n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une politique commerciale agile et proactive.

En multipliant les destinations et en anticipant les fluctuations des demandes locales, les exportateurs marocains renforcent la résilience de la filière. Chaque cargaison reflète une coordination fine entre production, réglementation phytosanitaire, exigences des clients et efficacité logistique.

Une démonstration du potentiel agricole national

Ce succès illustre une dynamique plus large portée par la modernisation du secteur agricole marocain. Amélioration des systèmes d’irrigation, investissements dans la conservation post-récolte, montée en compétence des producteurs : les efforts cumulés de ces dernières années portent leurs fruits. Le concombre n’est qu’un révélateur d’un écosystème en transformation, capable de répondre aux attentes des marchés internationaux les plus exigeants.