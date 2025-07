Agroalimentaire au Maghreb: un pays explorent de nouvelles opportunités aux USA

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le secteur agroalimentaire est devenu un pilier stratégique pour de nombreux pays, et le Maroc ne fait pas exception. La sécurité alimentaire, l’innovation technologique, ainsi que la gestion de l’eau et des ressources naturelles, sont au cœur des préoccupations des nations désireuses de développer un secteur agricole robuste. Dans cette dynamique, le Maroc a trouvé un partenaire clé en la personne des États-Unis, avec lesquels il renforce ses relations commerciales et son savoir-faire technique.

Une mission stratégique en Californie

Fin juin 2025, une délégation marocaine de haut niveau s’est rendue en Californie dans le cadre d’une mission de coopération agroalimentaire organisée par la National Association of State Departments of Agriculture (NASDA). Cette visite a permis d’explorer les multiples facettes du secteur agricole américain, en particulier la diversité et la qualité des produits, ainsi que les avancées technologiques et les infrastructures qui soutiennent cette compétitivité. La mission a constitué une opportunité pour le Maroc d’approfondir sa coopération avec l’une des principales puissances agricoles mondiales, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales et de collaboration.

Des échanges fructueux pour un avenir commun

Durant cette semaine de rencontres, plusieurs sujets clés ont été abordés, notamment les biotechnologies, la gestion de l’eau, la logistique portuaire et la sécurité alimentaire. Parmi les points saillants, la délégation a participé au sommet Salinas Biological, où elle a eu des entretiens fructueux avec Karen Ross, la secrétaire californienne à l’Agriculture et à l’Alimentation. Ces discussions ont permis de poser les bases d’une collaboration renforcée entre les deux pays, avec un focus particulier sur l’innovation dans l’agriculture et la valorisation de produits agricoles de haute qualité tels que les fruits à coque et les agrumes. Le Maroc, en tant que leader régional dans le secteur, a souligné son engagement à exploiter ces technologies pour améliorer la productivité et répondre aux défis croissants du secteur.

Vers de nouvelles opportunités commerciales

La mission a aussi permis d’identifier plusieurs pistes de coopération pour l’avenir. Le partenariat renforcé entre le Maroc et les États-Unis repose sur des valeurs communes telles que l’innovation et le développement durable. L’introduction de l’intelligence artificielle dans le secteur agricole, l’optimisation des techniques de production et la durabilité des pratiques agricoles seront des enjeux majeurs dans les années à venir. Ces initiatives visent non seulement à accroître la compétitivité des produits marocains sur le marché mondial, mais aussi à garantir une transition vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement et mieux intégrée aux besoins des consommateurs.