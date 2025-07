Algérie : l’UE lance une procédure en pleine tension

Parlement européen (Photo DR)

L’Algérie poursuit avec détermination son ambition de réaffirmer son autonomie économique face à l’Union européenne. Cette démarche s’accompagne d’une volonté de rééquilibrer les rapports de force, notamment en adaptant les conditions de ses échanges commerciaux et ses règles d’investissement. Cette quête d’indépendance se traduit par des décisions qui viennent parfois brouiller la coopération historique avec Bruxelles, générant des tensions palpables entre les deux partenaires.

Un contentieux au cœur des échanges commerciaux

Les mesures prises par Alger, perçues par l’Union européenne comme limitant la libre circulation des marchandises et des capitaux, sont au centre d’un désaccord majeur. Bruxelles considère que ces initiatives ne respectent pas les engagements pris dans leur accord signé il y a plusieurs années, mettant ainsi en péril un équilibre fragile. Le 15 juillet, l’Union européenne a annoncé par communiqué la création d’un groupe chargé d’examiner officiellement ce différend. Le 16 juillet, elle a franchi une étape supplémentaire en désignant son arbitre, lançant officiellement la procédure.

L’arbitrage, un mécanisme pour désamorcer les tensions

Ce mécanisme repose sur la constitution d’un panel de trois arbitres. L’Union européenne a déjà choisi son représentant, tandis que l’Algérie dispose désormais d’un délai de deux mois pour en proposer un à son tour. Le troisième membre sera sélectionné par le conseil chargé de superviser le cadre de leur accord. Cette instance collective aura pour mission d’examiner les points de désaccord et de rendre une décision qui s’imposera aux deux. Le recours à l’arbitrage offre ainsi une alternative diplomatique afin d’éviter une escalade pouvant nuire aux relations économiques.

Une rivalité qui dépasse les aspects commerciaux

Au-delà des questions économiques, ce différend reflète un affrontement plus large autour de l’affirmation de la souveraineté nationale. L’Algérie, riche en ressources stratégiques, entend peser davantage dans ses relations internationales, notamment en limitant ce qu’elle perçoit comme une influence disproportionnée de l’Europe. De son côté, l’Union européenne cherche à défendre un cadre stable et équilibré pour ses échanges, gage de sécurité et de prospérité pour la région. Cette procédure d’arbitrage pourrait ainsi redéfinir la nature même du partenariat, en influençant la manière dont les deux négocieront leurs futurs engagements.

L’ouverture de cette procédure marque une étape décisive dans la gestion des différends entre Alger et Bruxelles. Elle met en lumière les tensions inévitables lorsque ambitions nationales et obligations internationales se confrontent. L’issue de ce dossier contribuera à façonner non seulement les relations commerciales, mais aussi l’équilibre géopolitique autour de la Méditerranée dans les années à venir.