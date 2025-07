Algérie : un projet immobilier digne d’un pays du golfe annoncé

Photo DR

L’Algérie s’oriente vers une nouvelle stratégie pour soutenir son développement touristique. Il s’agit de l’immobilier haut de gamme. L’idée est simple, mais ambitieuse. En développant des infrastructures modernes et attractives, le pays cherche à améliorer son image et à se positionner comme une destination de choix sur le littoral méditerranéen.

Un projet illustre clairement cette volonté : « l’Oasis d’Oran ». Imaginé pour la ville d’Oran, ce complexe touristique se veut un symbole d’une Algérie tournée vers le tourisme international. Pensé par la Société de développement hôtelier, le projet vise à transformer une portion du littoral en un pôle d’attraction mêlant confort, divertissement et modernité.

Le site accueillera un hôtel avec vue sur mer, un port de plaisance, un centre commercial, un ensemble de logements, un lac artificiel ainsi qu’une île aquatique. Ce type de complexe rappelle les projets emblématiques menés dans les pays du Golfe, à l’image de Dubaï ou Doha, où les infrastructures luxueuses ont joué un rôle central dans l’essor touristique.

Derrière cette initiative, il y a une stratégie plus large. L’Algérie cherche à valoriser son littoral encore largement sous-exploité. Avec ses plages, son climat et ses paysages variés, le pays dispose d’atouts naturels. Mais jusqu’ici, l’offre hôtelière et les services touristiques n’étaient pas toujours à la hauteur des standards internationaux. Le développement de complexes modernes pourrait changer la donne.

Ce virage vers l’immobilier touristique est aussi un moyen de diversifier l’économie. Longtemps dépendante des hydrocarbures, l’Algérie veut désormais s’appuyer sur d’autres secteurs pour stimuler l’emploi et les investissements. Le bâtiment, l’hôtellerie, les loisirs et les services associés peuvent générer des milliers de postes, attirer des capitaux et favoriser les flux touristiques.

Le projet d’Oran n’est sans doute qu’un début. D’autres villes côtières comme Annaba, Skikda ou Béjaïa pourraient à leur tour accueillir des projets similaires. Si cette stratégie est menée avec rigueur et dans le respect de l’environnement, elle pourrait repositionner l’Algérie sur la carte touristique du bassin méditerranéen.