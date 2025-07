Appui aux personnes handicapées au Bénin : des subventions et financements bientôt débloqués

Le gouvernement béninois poursuit la mise en œuvre de ses mesures sociales en faveur des personnes en situation de handicap. Le mardi 15 juillet 2025, la Fédération des Associations des Personnes Handicapées du Bénin (FAPHB) a bénéficié d’un appui financier de l’État, à travers la remise d’un chèque de cinq millions de francs CFA. Ce soutien, octroyé par le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, correspond à la subvention annuelle de fonctionnement de la fédération pour l’année 2025.

Au-delà de cette dotation, plusieurs autres initiatives financières sont en cours pour soutenir l’inclusion socio-économique des personnes handicapées. Le ministère prévoit ainsi de décaisser environ 50 millions de francs CFA sous forme de subventions non remboursables, destinées à financer des projets entrepreneuriaux portés par des bénéficiaires en situation de handicap ayant présenté des dossiers conformes.

Deux autres mécanismes de soutien sont également annoncés : une enveloppe de 150 millions de francs CFA en faveur des établissements inclusifs, et une autre du même montant sous forme de crédit à taux bonifié, destinée aux artisans et entrepreneurs handicapés répartis sur l’ensemble du territoire.

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre juridique établi par la loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, adoptée et promulguée sous l’actuel régime. Cette législation, longtemps attendue, a été complétée par des décrets d’application et la mise en circulation des cartes d’égalité de chances, offrant à leurs titulaires plusieurs avantages concrets et immédiatement exécutoires.