Après le Fold 7, Samsung prépare un autre appareil pliable inédit

Samsung ne semble pas vouloir céder son avance dans le domaine des écrans pliables. Alors que son modèle Galaxy Z Fold 7 vient à peine d’être dévoilé, l’entreprise prépare déjà une nouvelle génération d’appareil : un smartphone à trois volets, capable d’offrir une surface d’écran encore plus étendue. Une manière pour le constructeur sud-coréen de répondre à la montée en puissance de certains concurrents, notamment Huawei, qui a pris une longueur d’avance sur ce format atypique.

Huawei, pionnier déjà en action

Huawei n’a pas seulement expérimenté le concept d’un smartphone à trois volets : la firme est déjà allée jusqu’à le commercialiser. Dès septembre 2024, un modèle baptisé Mate XT a été lancé en Chine, offrant un triple écran permettant trois formats d’utilisation – 6,4 pouces fermé, 7,9 pouces à demi-ouvert, et un large 10,2 pouces une fois entièrement déplié. Une commercialisation mondiale a suivi début 2025. Ce lancement a confirmé la faisabilité industrielle de ce type d’appareil, malgré un tarif oscillant entre 2 500 et 3 500 euros selon les versions. Les performances techniques ont été saluées, mais l’absence des services Google, la complexité logicielle et les risques d’usure des charnières limitent pour l’instant sa diffusion auprès du grand public.

Un nouveau format pensé pour une prise en main naturelle

Samsung a choisi de ne pas commenter directement la stratégie de son rival, mais TM Roh, le président de la division mobile, a récemment confirmé que ses équipes travaillaient activement à la mise au point d’un modèle à triple pli. L’objectif : proposer un appareil capable de rester aussi maniable qu’un smartphone classique une fois replié, tout en offrant un large écran interne lorsque déployé. L’usage de deux charnières, au lieu d’une seule sur les modèles actuels, permettrait d’imaginer des positions intermédiaires pour des usages multiples – comme la consultation parallèle d’applications ou le visionnage de contenus.

Ce nouveau format pousse également Samsung à revoir en profondeur l’ergonomie de l’appareil. Le fabricant cherche à rendre le pliage plus intuitif, tout en assurant la solidité du mécanisme et la finesse de l’ensemble. Selon TM Roh, la désignation commerciale du produit n’a pas encore été arrêtée, mais sa sortie est prévue d’ici fin 2025. Cette échéance relativement proche laisse penser que le développement est déjà bien avancé.

Des défis industriels majeurs à relever

L’introduction d’un smartphone à trois volets représente une prouesse technique, mais aussi une véritable épreuve industrielle. La complexité du système de charnières, la fragilité potentielle des écrans souples et la nécessité d’un logiciel parfaitement adapté sont autant de contraintes qui peuvent freiner la mise sur le marché. Samsung a déjà accumulé de l’expérience sur ces sujets avec les générations précédentes de ses Galaxy Z, ce qui pourrait lui donner une certaine marge de manœuvre face aux aléas de la conception.

Cependant, une inconnue majeure demeure : le prix. Le coût de fabrication reste élevé, et il semble peu probable que l’appareil puisse être proposé à un tarif inférieur à 2 000 euros, voire davantage. Si Samsung veut toucher un public plus large, il lui faudra justifier l’intérêt de ce format au-delà de l’effet de nouveauté. Cela passera probablement par des usages concrets et optimisés, qui donneront à ce nouveau type de smartphone une véritable utilité au quotidien.

À travers ce projet, le géant coréen ne se contente pas de suivre une tendance : il cherche à redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils mobiles. La question reste ouverte : ce téléphone à trois volets deviendra-t-il un standard ou restera-t-il un produit d’exception réservé à une niche technophile ? Réponse probable dès 2025.