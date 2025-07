Armement au Maghreb : des ingénieurs formés en Inde pour produire des chars

Armée indienne. Photo : DR

Le Maroc continue de structurer sa stratégie de modernisation militaire en plaçant la compétence humaine au cœur de son dispositif. Plusieurs ingénieurs et techniciens marocains se forment actuellement en Inde, au sein des installations de Tata Advanced Systems Limited, afin de maîtriser les spécificités du véhicule blindé WhAP 8×8.

Cette initiative reflète la volonté marocaine d’investir dans la montée en compétence de sa ressource humaine. Les formations portent sur l’assemblage, l’entretien et la conduite opérationnelle de ces blindés de nouvelle génération, destinés à renforcer la mobilité et la sécurité des forces terrestres.

Ce partenariat va bien au-delà de l’acquisition d’équipements. Tata Advanced Systems Limited projette de créer une filiale au Maroc, qui accueillera une unité d’assemblage dédiée. Ce site industriel devrait permettre la fabrication partielle et l’entretien régulier de ces véhicules sur le territoire marocain.

Pour Rabat, il s’agit d’un pas supplémentaire vers l’autonomie stratégique dans l’armement terrestre. En développant des compétences locales et en favorisant le transfert de savoir-faire, le Royaume ambitionne de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations tout en stimulant l’économie industrielle nationale.

Le projet s’inscrit dans une politique plus large de modernisation des capacités de défense. Depuis plusieurs années, le Maroc multiplie les partenariats avec de grands acteurs internationaux afin d’équiper ses forces armées avec des moyens performants, tout en structurant un tissu industriel spécialisé.

Au-delà des aspects techniques, cette coopération avec l’Inde illustre la diversification des alliances du Royaume et son engagement à bâtir une filière de production intégrée. Les autorités misent sur la formation continue et le développement d’unités locales comme leviers essentiels pour renforcer la souveraineté militaire et créer des opportunités d’emploi qualifié.