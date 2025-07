Armement au Maghreb : les USA sollicités pour lancer un programme

Armée marocaine (DR)

Le Maroc poursuit sa stratégie de modernisation de ses équipements de défense pour mieux répondre aux défis actuels. Dans cette optique, les Forces armées royales viennent de franchir une étape importante en lançant un vaste programme destiné à moderniser leur flotte d’avions de transport C-130.

La cérémonie officielle marquant le démarrage du projet s’est tenue le 2 juillet à Rabat. Elle a rassemblé des responsables militaires marocains ainsi que des représentants de la société américaine L3Harris Technologies, partenaire industriel choisi pour mener cette opération.

Publicité

La flotte C-130 occupe un rôle essentiel dans le dispositif militaire marocain. Ces appareils sont notamment utilisés pour le transport de matériel, le soutien logistique et diverses missions humanitaires. La remise à niveau annoncée devrait leur permettre de prolonger leur durée de vie opérationnelle et de renforcer leurs performances techniques.

D’après le communiqué des Forces armées royales, la modernisation concernera plusieurs volets : l’amélioration des systèmes électroniques de bord, la mise à jour des instruments de navigation, la rénovation des cabines et le renforcement des dispositifs de sécurité. Ces interventions seront réalisées conformément aux standards internationaux appliqués dans le domaine aéronautique militaire.

Le choix de L3Harris Technologies n’est pas anodin. L’entreprise américaine est réputée dans la modernisation des aéronefs militaires et la fourniture de solutions technologiques de pointe. Sa collaboration avec le Maroc s’inscrit dans la continuité d’un partenariat stratégique ancien entre les deux pays en matière de défense.

Pour Rabat, cette opération est une étape de plus dans un processus plus large de transformation des capacités militaires. Depuis quelques années, le Maroc investit dans des équipements modernes afin de garantir une meilleure autonomie opérationnelle et d’adapter ses forces aux évolutions du contexte régional.