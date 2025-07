Armement : l’Ukraine dévoile une innovation contre les drones

des soldats ukrainiens

En pleine guerre contre la Russie, l’Ukraine continue à innover dans le domaine militaire pour grappiller le moindre avantage tactique. La plateforme Brave 1, un centre dédié à la recherche et au développement d’équipements de défense, vient d’annoncer la mise au point d’un nouveau type de munition spécialement conçu pour lutter contre les drones FPV, devenus un véritable défi sur le front.

Le projectile, de calibre 5,56 x 45 mm, se distingue par une ogive qui se fragmente à l’approche de sa cible. Cette caractéristique permettrait d’augmenter les chances de neutraliser un drone en vol, en projetant plusieurs éclats au moment de l’impact.

Publicité

Selon les responsables de Brave 1, la production de cette munition est en cours. Bien que les détails complets n’aient pas été rendus publics, l’objectif affiché est clair : renforcer les capacités de l’armée ukrainienne face à l’usage massif de drones tactiques, qui perturbent les lignes et les infrastructures.

Cette annonce illustre la volonté de l’Ukraine d’adapter son arsenal aux menaces nouvelles et d’appuyer son effort de guerre sur des solutions technologiques agiles. Les drones FPV, plus accessibles et difficiles à détecter, permettent de prendre l’adversaire par surprise et d’occasionner des dégâts. La mise en service de ces munitions pourrait marquer une étape dans la protection des troupes ukrainiennes et la défense de zones stratégiques. En misant sur l’innovation locale, Kiev cherche à répondre aux défis immédiats de la ligne de front.