Audit du fichier électoral au Bénin : Jean-Baptiste Elias aux accusations du pasteur Alokpo

Photo : DR

Invité sur ESAE TV ce dimanche 20 juillet 2025, Jean-Baptiste Elias, président du Comité de pilotage (Copil) de l’audit du fichier électoral, a livré une réplique ferme aux accusations lancées contre lui par Michel Alokpo, rapporteur du même comité. Dossier en main, il a tenu à rétablir, selon ses termes, la vérité face à ce qu’il qualifie de « contre-vérités ».

La première clarification apportée concerne l’exclusion de Michel Alokpo de la commission chargée d’ouvrir et d’évaluer les candidatures. Jean-Baptiste Elias évoque des motifs liés au niveau de qualification des membres. « Monsieur Michel Alokpo n’a présenté que la capacité en droit. Et la capacité en droit, c’est l’équivalent du bac. Point. Pas plus », a-t-il tranché. Il justifie le choix porté sur Mounirou Bachabi et lui-même, respectivement titulaires d’un DEA et d’une maîtrise, pour assurer la rigueur de l’évaluation.

Publicité

La polémique de la short-list d’experts

Autre point sensible soulevé : la prétendue imposition d’une short-list d’experts à recruter. Là encore, Elias oppose un démenti catégorique : « Je répète à nouveau : je n’ai jamais remis une quelconque short-list à monsieur Alokpo », a-t-il martelé, demandant à ce dernier de fournir la preuve de ses accusations. Il a également nié toute concertation avec Kassim Chabi dans ce cadre.

Quant aux quatre experts internationaux finalement retenus, Elias récuse toute connivence. « Jamais je n’ai vu aucun des quatre experts avant le 7 juillet 2025 », a-t-il affirmé. Il précise que cette première rencontre s’est tenue en présence de sept témoins. Et d’ajouter : « S’il pense que ce sont mes amis, qu’il apporte un seul témoin capable de l’attester. »

L’embauche d’Horace Adoukonou assumée

L’assistant Horace Adoukonou, présenté par Michel Alokpo comme un proche d’Elias, cristallise lui aussi la polémique. Le président du Copil ne réfute ni la relation ni la rémunération. « Ce n’est pas faux. Je le connais. Il a travaillé avec moi à certains niveaux. Mais ce n’est pas une affaire d’amis », a-t-il affirmé. Il assume le paiement de 500 000 FCFA pour deux mois de service, avant d’interpeller : « Il a oublié de vous dire combien, lui, il gagne. Moi, je ne gagne rien. Il m’a même interdit de révéler son salaire. Posez-lui la question. »

Une tension palpable malgré le démenti

À la question d’un éventuel conflit personnel avec Michel Alokpo, Elias a répondu d’un laconique « Non ». Mais ses propos trahissent une forme d’agacement : « S’il y a des choses qui ne lui plaisent pas, s’il a des griefs contre X ou Y, qu’il les dise. Mais venir dire des contre-vérités pour informer malencontreusement les citoyens, la responsabilité lui incombe. »