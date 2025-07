Audit du fichier électoral au Bénin: Quatre experts internationaux recrutés pour l’opération

Photo d'illustration : DR

La liste des quatre experts internationaux retenus pour réaliser l’audit du fichier électoral béninois, en vue des élections générales de 2026, a été rendue publique dimanche 29 juin 2025. Après plusieurs semaines de processus de sélection rigoureux, le Comité de pilotage (copil) a officialisé les noms des spécialistes qui auront la délicate mission d’évaluer l’intégrité et la fiabilité du registre électoral national.

L’appel à manifestation d’intérêt lancé le 2 juin 2025 sous la référence n°0018/COPIL/PDT/SPM visait à recruter quatre experts individuels possédant des compétences complémentaires dans des domaines stratégiques : droit électoral, démographie-statistique, biométrie et systèmes d’information. Au total, 32 candidatures ont été enregistrées, dont 31 émanant d’experts individuels et une soumise par le bureau d’études BECI.

L’analyse des dossiers s’est déroulée du 18 au 25 juin 2025, sous la supervision d’une commission technique composée de Raoul Hyppolite d’Almeida, spécialiste en passation des marchés publics et président de la commission, Kassimou Chabi, secrétaire du Copil et rapporteur, Mounirou Bachabi, régisseur du Copil, et Moudassirou Bachabi, membre du comité. À l’issue de l’évaluation, quatre experts aux profils confirmés ont été sélectionnés. Il s’agit de Ronsard Malonda Ngimbi, spécialiste en droit électoral de la République Démocratique du Congo, la française Karine Sahli Majira, experte en démographie et statistiques, Fabien Marie, de nationalité française aussi et spécialiste en biométrie, puis Pama Alfa du Togo, expert en systèmes d’information

Ces quatre personnalités sont désormais officiellement investies de la mission cruciale d’auditer en profondeur le fichier électoral national. Leur tâche consistera à en examiner la structure, à en évaluer la transparence et la conformité aux standards internationaux en matière d’organisation électorale. Cet audit devra notamment garantir l’exactitude des données, prévenir les doublons et irrégularités, et renforcer la confiance des citoyens et des parties prenantes dans le processus électoral à venir.

L’enjeu est de taille : la qualité et la crédibilité du fichier électoral conditionneront en grande partie la transparence des scrutins prévus pour 2026, qui marqueront une nouvelle étape dans la consolidation démocratique du Bénin. Le rapport final des experts est donc très attendu, tant par les autorités que par les acteurs politiques, la société civile et les partenaires internationaux.

Avec cette équipe d'experts aux profils diversifiés et à l'expertise reconnue, le Bénin affiche sa volonté de garantir des élections inclusives, transparentes et conformes aux normes démocratiques. Reste désormais à suivre de près les travaux à venir et à en apprécier les conclusions, qui seront déterminantes pour le bon déroulement du prochain cycle électoral.