Automobile au Maghreb : une nouvelle gamme bientôt sur le marché

L’Algérie poursuit sa montée en puissance dans le secteur automobile. Avec une politique industrielle orientée vers l’assemblage local et le développement de filières nationales, le pays attire de plus en plus de grands constructeurs mondiaux. Le groupe Stellantis, déjà implanté à travers sa marque Fiat, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie algérienne.

D’après plusieurs sources italiennes, une nouvelle voiture de la gamme Fiat devrait voir le jour dans l’usine de Tafraoui, près d’Oran. Il s’agit de la Fiat Grande Panda, un modèle au design revisité et équipé d’une motorisation hybride légère. L’assemblage est prévu pour démarrer en décembre 2025, marquant ainsi une nouvelle phase dans l’engagement de Stellantis sur le territoire algérien.

Contrairement à d’autres véhicules produits dans des usines similaires en Europe ou en Asie, cette version de la Grande Panda sera exclusivement réservée au marché algérien. Cette orientation montre la volonté du constructeur de s’adapter aux besoins locaux, tout en contribuant à la montée en gamme de l’offre automobile nationale.

La décision de produire un modèle inédit en Algérie traduit la confiance de Stellantis dans le potentiel industriel et commercial du pays. L’usine de Tafraoui, devenue un centre névralgique de la production Fiat dans la région, s’inscrit dans la politique de relance industrielle soutenue par les autorités algériennes.

Le choix d’un véhicule hybride s’inscrit également dans la dynamique de transition énergétique, bien que progressive, amorcée par Alger. Il pourrait à terme favoriser une meilleure maîtrise des importations de carburants, tout en stimulant l’innovation dans le secteur. Au-delà du lancement de ce nouveau modèle, l’enjeu pour l’Algérie sera de pérenniser ces investissements en misant sur la création de valeur locale : formation de main-d’œuvre qualifiée, intégration progressive de fournisseurs locaux et amélioration des infrastructures.