Automobile au Maghreb : une nouvelle marque assemblée dans ce pays

Le secteur automobile connaît un dynamisme notable dans plusieurs pays du Maghreb, où des initiatives industrielles soutenues cherchent à renforcer la production locale. Le Maroc a su se positionner comme un centre d’assemblage clé pour plusieurs constructeurs internationaux, tirant profit de ses infrastructures modernes et de sa proximité avec l’Europe. La Tunisie poursuit également son développement dans ce domaine, en structurant progressivement sa filière automobile autour de partenariats ciblés. L’Algérie engage de nouvelles démarches afin de renforcer sa capacité à produire des véhicules sur place, dans le but de réduire ses importations et de stimuler son économie.

Une nouvelle usine opérationnelle à Tafraoui, Oran

Le 8 juillet 2025, lors d’une réunion officielle, le ministre algérien chargé de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a accueilli une mission du groupe Stellantis dirigée par Samir Cherfan, responsable des opérations pour la zone MENA, accompagné par les représentants des deux parties impliquées. Ils ont annoncé que la fabrication de modèles de la marque Opel sera bientôt assurée en Algérie, précisément dans l’usine de Tafraoui. Cette installation industrielle existante sera le cœur du montage de ces véhicules, avec pour ambition d’appuyer le développement d’une filière locale robuste.

Valorisation de la production locale et renforcement des liens industriels

Ce projet met l’accent sur l’augmentation significative du contenu local dans les voitures assemblées, avec pour but d’impliquer davantage les fournisseurs algériens et de développer les composants fabriqués sur place. Plutôt que de se limiter à l’assemblage de pièces importées, l’objectif est d’instaurer un véritable circuit industriel où chaque étape, de la conception à la fabrication, génère de la valeur en Algérie. Cette stratégie vise à favoriser la création d’emplois spécialisés, à diffuser des compétences techniques et à bâtir un réseau de sous-traitants performants, éléments essentiels à une industrie compétitive.

Enjeux pour l’industrie automobile maghrébine

L’initiative de Stellantis à Oran montre l’intérêt grandissant des groupes mondiaux pour le Maghreb en tant que base stratégique pour la production automobile. Ce développement pourrait encourager d’autres acteurs à lancer des opérations similaires dans la région, ce qui diversifierait l’offre disponible tout en répondant aux spécificités des marchés locaux. Par ailleurs, renforcer la production locale permettrait de diminuer les coûts liés aux importations de véhicules entièrement fabriqués, tout en dynamisant l’économie nationale par l’émergence d’une filière industrielle intégrée. Ce projet marque donc une avancée majeure vers une industrie automobile maghrébine plus autonome et structurée.

Ce projet représente un tournant significatif pour la fabrication automobile en Algérie et plus largement dans la région. Cette collaboration entre Stellantis, ses partenaires locaux et le gouvernement algérien ouvre la voie à une nouvelle phase de développement industriel et économique.