Automobile au Maghreb : une unité d’assemblage bientôt construite

Le Maroc continue de renforcer sa place dans le secteur automobile, en attirant des investisseurs qui misent sur son potentiel industriel. Le dernier en date à franchir le pas est le constructeur américain de véhicules électriques Cenntro Inc, qui a décidé de s’associer à l’entreprise marocaine Electricove pour implanter une unité d’assemblage sur le sol marocain.

Cette annonce, rapportée par l’AgenceEcofin, illustre la confiance croissante des groupes internationaux dans l’écosystème industriel marocain. Le projet vise à produire localement certains modèles de Cenntro, notamment le Teemak et le LS450, deux véhicules utilitaires électriques conçus pour répondre aux besoins de mobilité verte.

Ce partenariat entre Cenntro Inc et Electricove s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur automobile au Maroc. Grâce à une infrastructure logistique solide, une main-d’œuvre qualifiée et un positionnement géographique stratégique, le pays est devenu une plateforme attractive pour les acteurs de l’automobile, en particulier dans le segment des véhicules électriques.

L’objectif affiché de cette future usine est double : approvisionner le marché marocain tout en desservant d’autres pays d’Afrique du Nord. Une approche régionale qui renforce le rôle du Maroc comme hub industriel, capable de rayonner au-delà de ses frontières.

Ce nouvel investissement confirme une tendance déjà bien ancrée. Le Maroc, avec ses zones industrielles modernes, ses incitations à l’investissement et sa volonté politique affirmée, ambitionne de devenir un acteur clé dans l’industrie automobile africaine. L’électromobilité, en particulier, offre de nouvelles perspectives de croissance.

Pour Cenntro Inc, ce projet est aussi une manière de se rapprocher de marchés en pleine mutation, où la demande pour des solutions de transport plus propres augmente. Et pour Rabat, il s’agit d’une étape supplémentaire vers la consolidation d’un modèle industriel tourné vers l’avenir.