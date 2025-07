Aviation au Maghreb : cette compagnie renforce sa flotte avec des Boeing

Photo : Boeing

Royal Air Maroc (RAM) poursuit discrètement son évolution. La compagnie a pour objectif de figurer durablement parmi les principales compagnies aériennes du continent africain. Et pour y parvenir, Royal Air Maroc mise sur un élément stratégique : le renouvellement et la modernisation de sa flotte.

Ces dernières années, la compagnie maghrébine a renforcé sa flotte avec plusieurs appareils de nouvelle génération. Nos confrères du média le360, ont indiqué que pour cette semaine, deux nouveaux Boeing 737 Max-8 sont attendus, s’ajoutant à d’autres avions similaires déjà réceptionnés depuis le mois de mai. Au total, il s’agit du cinquième Boeing 737 Max-8 intégré en l’espace de quelques semaines. Un rythme soutenu qui illustre la volonté de la compagnie d’élever son niveau d’équipement.

Publicité

Ce modèle de Boeing est particulièrement prisé pour sa performance énergétique, sa capacité à opérer sur des lignes moyennes distances avec un meilleur rendement, et son confort en cabine. Un choix cohérent pour une compagnie qui cherche à étendre ses dessertes tout en maîtrisant ses coûts.

Mais RAM ne limite pas ses ambitions à un seul constructeur. Elle s’approvisionne aussi régulièrement auprès d’Airbus, une stratégie d’équilibre qui lui permet de diversifier ses ressources techniques et d’ajuster ses capacités aux différentes lignes desservies.

Cette dynamique s’inscrit dans un plan global. La compagnie nationale, en plus de son ambition continentale, cherche à améliorer son image et son efficacité opérationnelle. L’acquisition d’avions récents participe à cette évolution, en offrant aux passagers de meilleures conditions de voyage et en permettant à RAM de renforcer sa fiabilité.

Avec ces nouveaux appareils, la compagnie dispose d’un outil de plus pour élargir son réseau, notamment en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, où la concurrence reste forte mais les opportunités nombreuses. Pour RAM, le défi est de taille. Mais avec une flotte rajeunie et adaptée aux nouvelles exigences du transport aérien, elle semble décidée à franchir une nouvelle étape.