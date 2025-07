Aviation au Maghreb : de nouvelles lignes annoncées

Photo Pixabay

Depuis plusieurs années, le ciel maghrébin est le théâtre d’une compétition feutrée mais constante entre le Maroc et l’Algérie. Chacun cherche à imposer sa compagnie nationale comme la porte d’entrée privilégiée vers l’Europe. Royal Air Maroc, soutenue par une politique d’ouverture économique et d’accords bilatéraux, a multiplié les connexions internationales et consolidé sa présence à Casablanca comme hub régional. En face, l’Algérie, malgré une ouverture plus timide, tente de rattraper le terrain en renforçant ses infrastructures et en misant sur des transporteurs stratégiques. Cette émulation, aux allures de bras de fer, dépasse les simples considérations commerciales : elle reflète aussi une volonté d’influence et de visibilité à l’échelle du bassin méditerranéen. Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, lance une série de nouvelles lignes vers la France, venant s’ajouter à la compétition sur le marché aérien maghrébin.

Trois nouvelles portes vers l’Hexagone

Avec l’été en ligne de mire, Tassili Airlines a annoncé l’ouverture de trois liaisons directes reliant les aéroports d’Oran, Béjaïa et d’Alger à deux grandes plateformes françaises : Lyon-Saint Exupéry et Paris-Charles. Un choix stratégique qui combine à la fois la diaspora nombreuse originaire de ces villes et la forte demande touristique pendant la saison estivale. Ce déploiement n’a rien d’anodin : il répond à une double logique de consolidation territoriale et d’attractivité économique. En ciblant deux des plus importants aéroports français, la compagnie algérienne cherche à capter une clientèle variée, allant des travailleurs saisonniers aux familles en visite, sans oublier les touristes français avides de découvrir le littoral algérien. Le tout avec un calendrier précis et une promesse de régularité qui marque une évolution notable dans l’organisation du trafic aérien algérien.

Publicité

Un acteur discret mais déterminé

Longtemps restée dans l’ombre de l’incontournable Air Algérie, Tassili Airlines montre désormais une ambition plus affirmée. Forte de son ancrage dans le secteur énergétique grâce à sa maison mère, elle dispose de ressources qui lui permettent d’élaborer une stratégie patiente mais soutenue. En étoffant son programme estival, elle ne se contente pas de remplir quelques avions : elle cherche à bâtir une crédibilité durable auprès des voyageurs et des autorités aéroportuaires étrangères. Ce positionnement pourrait bien faire d’elle un levier de transformation du paysage aérien algérien, en particulier si les résultats de ces nouvelles liaisons s’avèrent concluants. À l’heure où le Maroc mise sur sa flexibilité et sa connectivité globale, l’Algérie semble vouloir miser sur la fiabilité et la régularité, deux qualités encore trop peu associées à son image dans le secteur aérien.

Des lignes à haute valeur symbolique

Ces nouveaux vols ne sont pas que des trajets ajoutés à un planning. Ils représentent une tentative de revaloriser la place de l’Algérie sur la carte des échanges euro-méditerranéens. Chaque liaison est une passerelle vers un dialogue renforcé avec les villes françaises, mais aussi un outil de cohésion nationale pour les Algériens de l’étranger. En diversifiant les points de départ au sein du pays, Tassili Airlines évite la centralisation excessive autour de la capitale, et rend ainsi ses services plus accessibles. Loin des effets d’annonce, ce choix souligne un virage dans la manière de penser le transport aérien algérien : moins institutionnel, plus orienté vers les besoins concrets des passagers.

À l’heure où la concurrence régionale pousse chacun à se réinventer, ces nouvelles routes dans le ciel maghrébin pourraient bien redessiner la carte des connexions, et, avec elles, les rapports de force entre les grandes capitales du nord et du sud de la Méditerranée.