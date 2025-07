Bac 2025 : Sans électricité, Ford Kossi Germain devient major national au Bénin et…

Dans l’ombre des statistiques nationales — 73,02 % de taux de réussite —, une performance individuelle illumine la session 2025 du baccalauréat au Bénin. Celle de Ford Kossi Germain Tohouenou, élève en série C au Collège Privé Academia de Parakou, devenu major national avec une moyenne exceptionnelle de 18,66 sur 20.

À seulement 17 ans, ce jeune candidat s’est hissé au sommet du classement national grâce à des résultats impressionnants dans les matières scientifiques : 20/20 en Mathématiques, PCT et SVT, 19/20 en Anglais, 18/20 en Histoire-Géographie, 16/20 en Philosophie et 13/20 en Français. Un parcours remarquable qui suscite admiration et respect.

Pour l’administration de son établissement interrogé par nos confrères de BL TV, ce succès n’est pas totalement une surprise. « C’est une demi-surprise pour nous, car c’est un élève constant dans l’excellence », confie Moussa Assouma, directeur administratif du Collège Academia. « Il a été premier de sa classe au premier et deuxième trimestre avec plus de 16 de moyenne, et premier au classement annuel. Il a toujours été sérieux, travailleur, rigoureux. »

Un avis partagé par Orou Goura Yacoubou Kassimou, enseignant de Physique-Chimie-Technologie toujours au micro du Béninois Libéré Tv : « C’est un élève calme, discret et méthodique. Il travaille souvent en autonomie, mais aussi en groupe avec ses camarades. Lorsqu’on lui donne un exercice, il le traite consciencieusement, souvent même à domicile avant les cours. »

Dans une maison modeste sans accès à l’électricité, le lauréat a su puiser dans la rigueur personnelle et l’ingéniosité pour faire jaillir la lumière de la réussite. « C’est le fruit de plusieurs années de travail acharné, de rigueur dans l’organisation et la gestion du temps », explique Ford Kossi Germain. « J’ai toujours établi un planning de travail du lundi au dimanche. J’avance seul, sans répétiteur, mais je n’hésite pas à solliciter mes enseignants ou à utiliser la technologie pour comprendre ce que je n’arrive pas à résoudre. »

Déjà tourné vers l’avenir, le jeune prodige nourrit de grandes ambitions. Il vise une formation en automatisme et robotique, une spécialité d’ingénierie qu’il espère poursuivre dans une université de pointe à l’étranger: « C’est une filière d’avenir, très demandée à l’échelle mondiale. C’est ma passion. Je souhaite que les autorités m’accompagnent pour réaliser ce rêve et faire rayonner le drapeau béninois. »