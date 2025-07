Baccalauréat 2025 au Bénin : un taux de réussite national de 73,02 % (Voici la suite du chronogramme)

Photo d'illustration : DR

Les résultats du Baccalauréat 2025 ont été officiellement proclamés ce mercredi 9 juillet au Bénin. Sur les 78 537 candidats présents aux épreuves, 57 349 ont été déclarés admissibles, soit un taux de réussite national de 73,02 %.

Les séries scientifiques et techniques ont affiché des taux contrastés. La série C enregistre la meilleure performance avec 82,77 %, suivie des séries B (81,25 %) et A1 (78,68 %). À l’inverse, la série F1 reste en retrait avec un taux de réussite de 27,51 %, tandis que F4 et EA atteignent respectivement 36,45 % et 63,70 %. Au plan départemental, l’Atlantique se distingue avec un taux de réussite de 78,13 %, devant le Couffo (77,95 %) et le Mono (76,00 %). L’Alibori enregistre le taux le plus faible : 60,55 %. Les départements du Littoral, du Plateau et du Zou se situent légèrement au-dessus de la moyenne nationale.

Cette année, 79 588 candidats se sont inscrits, répartis dans 140 centres à travers le pays. Ce chiffre représente une augmentation de 5,25 % par rapport à 2024. On note également une hausse du nombre de filles inscrites : 35 667 en 2025 contre 32 941 l’année précédente.

Conformément au calendrier établi par l’Office du Baccalauréat, les candidats admissibles sont attendus pour les épreuves facultatives dès le samedi 12 juillet. Les épreuves d’éducation physique et sportive se tiendront les 14 et 15 juillet. Les oraux sont programmés pour les 18 et 19 juillet, avant la seconde délibération prévue le 19 juillet. Les relevés de notes seront remis les 21 et 22 juillet. Les résultats complets sont disponibles sur les plateformes numériques Erésultats mises à disposition par les autorités éducatives.