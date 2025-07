Bénin : 3 jours de visas gratuits pour les touristes de navires de croisière

Le Bénin continue de renforcer son attractivité en facilitant l’accès à son territoire, tant pour les croisiéristes que pour les investisseurs. Une mesure permet désormais aux passagers des navires de croisière faisant escale à Cotonou de séjourner dans le pays sans visa pendant 72 heures, sous réserve d’un encadrement par une agence de voyages agréée.

Cette initiative, mise en œuvre avec l’appui de la Police républicaine et en coordination avec les autorités portuaires, vise à offrir un accueil fluide, sécurisé et structuré aux voyageurs internationaux. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation du secteur touristique national, notamment le tourisme maritime en plein essor. Les premiers effets de cette politique ont été visibles dès le début de l’année : le Seabourn Sojourn a accosté en février, suivi en avril par le Crystal Symphony, le plus grand paquebot jamais accueilli à Cotonou.

Publicité

À chaque escale, les visiteurs ont exploré les sites emblématiques du pays — Ganvié, Ouidah, Porto-Novo ou encore le centre-ville de Cotonou — à travers des circuits organisés, mettant en lumière la richesse culturelle et patrimoniale du Bénin.

Cette mesure n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une volonté plus large d’ouverture du territoire, illustrée par l’annonce faite récemment par le président Patrice Talon lors de sa visite d’État en Chine. À l’occasion du Salon international chinois du commerce des services (CIFTIS), le chef de l’État a annoncé la suppression du visa pour les ressortissants chinois désireux de visiter ou d’investir au Bénin.

Ce geste diplomatique vise à renforcer les échanges économiques, culturels et stratégiques entre les deux pays. Il marque une nouvelle étape dans la politique d’attractivité du gouvernement béninois, qui entend multiplier les partenariats et positionner le Bénin comme une destination accessible, sûre et ouverte sur le monde.