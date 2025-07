Bénin : le président sénégalais attendu ce jour à Cotonou

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectuera une visite de travail au Bénin les 15 et 16 juillet 2025, à l’invitation de son homologue béninois, Patrice Talon. Selon une information rendue publique par le gouvernement béninois, il est attendu ce mardi après-midi à l’Aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, où il sera accueilli avec les honneurs par le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Cette première journée sera marquée par un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d’État, prévu dans la soirée au Palais de la Marina. La rencontre portera sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Sénégal, dans un contexte régional confronté à des défis sécuritaires, économiques et politiques majeurs. Les discussions aborderont également les perspectives d’une intégration plus forte en Afrique de l’Ouest, fondée sur les valeurs de paix, de solidarité et de développement partagé.

À l’issue de leur entretien, une déclaration conjointe à la presse est prévue. Elle permettra aux deux dirigeants de présenter les grandes lignes de leurs échanges et de réaffirmer leur engagement à œuvrer de concert pour la stabilité et la prospérité de la sous-région. La visite du président Bassirou Diomaye Faye à Cotonou s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations fraternelles entre le Bénin et le Sénégal, deux pays liés par une longue tradition de coopération politique, diplomatique et économique.