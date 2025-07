Bénin: Canal+ embarque Netflix dans son offre « Tout Canal + »

Photo: DR

C’est une révolution dans le monde du divertissement au Bénin. Canal+ lance une nouvelle formule “Tout Canal+” intégrant Netflix, les chaînes Dstv et l’intégralité de son bouquet à seulement 25 000 FCFA. Une offre inédite qui bouscule les standards du marché et vise à redéfinir l’expérience télé des foyers béninois.

Canal+ Bénin a dévoilé sa toute nouvelle formule « Tout Canal+ » à l’occasion d’un afterwork organisé le vendredi 11 juillet 2025 à sa direction générale à Cotonou. Un événement pensé pour les professionnels des médias et créateurs de contenus, afin de leur présenter cette innovation majeure : un accès complet à Netflix, à l’option Dstv (y compris les chaînes SuperSport), et à tout le bouquet Canal+, à un prix réduit de 25 000 FCFA contre 40 000 FCFA comme c’était le cas avant sans toutes ses options.

Imaginez : le catalogue pléthorique de Canal+, les chaînes sportives de pointe de Dstv avec SuperSport, et maintenant, l’intégralité de Netflix, le tout accessible via un seul abonnement et un unique décodeur. Un pari audacieux, mais visiblement mûrement réfléchi pour répondre à l’appétit croissant des consommateurs béninois pour des contenus variés et accessibles.

Alioune Cissé, directeur commercial de Canal+ Bénin, ne cachait pas son enthousiasme : « Nos clients en veulent plus et veulent voir autre chose que ce que nous leur proposons. » C’est cette exigence qui a conduit à l’intégration de « l’option Dstv avec entre autres quatre chaînes Super Sports qui permettent d’avoir un plateau sportif intégral de tous les championnats européens et Netflix. » Et d’ajouter : « C’est inédit, je ne l’ai jamais vu en commerce. » Une affirmation qui en dit long sur l’ampleur de cette initiative.

L’accès simplifié

Mais comment profiter de cette aubaine ? La réponse est simple. Pour les abonnés, un décodeur connecté Canal+, disponible à seulement 10 000 FCFA, est la clé. Et pour les inconditionnels du numérique, l’application Canal+ offre une flexibilité totale. Boris Agbeley, directeur marketing de Canal+ Bénin, l’a bien souligné : « Nos abonnés veulent plus. Un des éléments dans le plus, c’est les moyens d’accès. Ils veulent plus, partout et quand ils veulent. »

Cette nouvelle offre peut être activée non seulement dans les points de vente physiques de Canal+, mais aussi via les opérateurs de téléphonie mobile Moov, MTN et Celtiis. Un simple code à composer, et la porte du divertissement s’ouvre sur votre smartphone, smart TV, ou décodeur connecté.

Netflix à portée de main

Le clou de la soirée fut sans doute la démonstration de l’accessibilité de Netflix via le décodeur connecté. Estella Masso, ambassadrice de la nouvelle offre, a dévoilé trois manières d’accéder au géant du streaming :

un simple clic sur un programme Netflix depuis la page d’accueil du décodeur, un détour par la rubrique « Services vidéo » à partir du menu Chaînes & Apps, ou, la plus directe, un appui sur la chaîne 80.

La possibilité de créer jusqu’à cinq profils différents est une aubaine pour les familles, permettant à chacun de personnaliser son expérience et de retrouver ses contenus favoris. Chaque fois que des programmes sont consommés, Netflix se réadapte aux goûts et guide dans les choix, a précisé Estella Masso, soulignant l’intelligence de la plateforme.

Et la magie ne s’arrête pas là. Le décodeur connecté permet de basculer instantanément entre l’univers Canal+ et Netflix. Un match de football sur SuperSport, une série captivante sur Netflix ? Un simple changement de numéro de chaîne suffit dans les deux sens. « Lorsque vous êtes en train de suivre un programme de Canal+ et que vous souhaitez être dirigé sur Netflix, vous appuyez le numéro 80 et c’est joué », a-t-elle insisté.

Il est important de préciser que l’offre « Tout Canal+ » s’adresse à tous les abonnés Canal+, sans conditions supplémentaires. Quant aux utilisateurs de formules plus modestes (Access, Évasion…), ils peuvent ajouter l’option Netflix à partir de seulement 3 000 FCFA supplémentaires. Une manière pour l’opérateur de toucher un public plus large.

Cette révolution qu'apporte Canal+ Bénin redessine les contours du divertissement au Bénin, en offrant une richesse de contenus et une simplicité d'accès inédites. Une véritable bonne nouvelle pour les cinéphiles, les sportifs et les passionnés de séries. Alors, prêt à plonger dans cette nouvelle ère du divertissement sans limites ?