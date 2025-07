Bénin : Ce qui caractérise le nouveau treillis de l’armée

Armée béninoise (DR)

Dès le 1ᵉʳ août 2025, les Forces armées béninoises (FAB) arboreront officiellement leur nouveau treillis, fruit d’une réforme vestimentaire encadrée par plusieurs textes réglementaires. Cette évolution, rendue publique par le quotidien de service public La Nation, s’inscrit dans la dynamique de modernisation engagée ces dernières années au sein de l’institution militaire.

Ce changement ne se limite pas à une refonte esthétique. Il s’agit d’une transformation structurelle, pensée pour renforcer l’efficacité opérationnelle et le confort des troupes. Le nouveau treillis, commun aux personnels de l’Armée de terre, de l’Armée de l’air, de la Marine nationale et de la Garde nationale, repose sur une conception technique rigoureuse.

Au cœur de cette tenue, un tissu en ripstop digitalisé — une technologie textile reconnue pour sa robustesse. Ce tissu, constitué d’un alliage de coton et de polyester, se distingue par son tissage renforcé qui empêche la propagation des déchirures. Résultat : une tenue plus résistante à l’usure, respirante, légère, à séchage rapide, et offrant un camouflage optimisé, adapté aux exigences du terrain.

Le pantalon, conçu pour l’action, est ajustable à la taille grâce à des lacets intégrés. Il intègre de multiples poches fonctionnelles, dont deux spacieuses sur les cuisses, et se termine par des bandes velcro aux chevilles pour un ajustement précis. La veste, quant à elle, associe ergonomie et solidité. Dotée de coutures renforcées, elle présente plusieurs poches (torse et bras), des velcros de serrage aux poignets et une fermeture sécurisée par rabats à boutons.

Chaque détail de l’uniforme a été pensé pour répondre à un impératif de fonctionnalité et de cohérence esthétique. La casquette comprend deux œillets d’aération de chaque côté, garantissant une bonne ventilation. À cela s’ajoutent les accessoires d’identification : écussons aux bras (national et de corps d’appartenance), bande patronymique, brevets, galons, portés selon les codes propres à chaque composante des FAB. Parmi les insignes distinctifs, la fourragère occupe une place à part. Son port, soumis à un protocole précis, symbolise l’attachement aux traditions militaires et la reconnaissance du mérite.