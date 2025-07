Bénin : Celtiis dévoile l’intelligence de son réseau

Le 17 juillet 2025, l’opérateur de téléphonie mobile Celtiis a convié la presse à une visite guidée de ses infrastructures les plus stratégiques. Du centre national de supervision GNOC à la station d’atterrissement du câble ACE, l’objectif est clair : démontrer, par la transparence et la pédagogie, l’engagement de Celtiis pour un réseau fiable, souverain et accessible à tous.

Dans un climat marqué par les interrogations sur la transparence des opérateurs télécoms, la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN), à travers sa marque commerciale Celtiis, a organisé une immersion inédite au cœur de ses infrastructures critiques. Il s’agit du « CELTIIS OPEN DAY MÉDIAS ». L’objectif : rassurer, expliquer et démontrer comment l’opérateur œuvre au quotidien pour garantir un réseau performant, souverain et inclusif.

Publicité

Première étape de cette journée d’échanges : la visite du Global Network Operation Center (GNOC), centre national de supervision des réseaux de la SBIN, conçu en partenariat avec Huawei. C’est ici, dans un environnement ultra-sécurisé, que sont surveillés en temps réel les équipements et services du réseau national. Alain Gouhizoun, directeur Réseau et Plateforme de Services à la SBIN, et le directeur du GNOC au Bénin, ont détaillé le rôle stratégique de ce centre : détection des anomalies, analyse des performances, intervention rapide en cas d’incident, et garantie de la qualité des services grâce à des outils de pointe. Plus de 4 000 actions préventives sont ainsi menées chaque mois dans une logique de performance continue.

Autre étape clé de cette immersion : la station d’atterrissement du câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe), située à Fidjrossè. Cette infrastructure, qui relie la côte ouest de l’Afrique à l’Europe, constitue une porte d’entrée majeure pour l’internet au Bénin. Yves Bachioumba, responsable du centre, en a rappelé l’importance stratégique : « Notre rôle, c’est d’assurer le bon fonctionnement des équipements afin de garantir une continuité de service. »

Dans le prolongement de ces visites, Celtiis a également donné la parole à ses ingénieurs et responsables lors d’un Celtiis Talk, format interactif d’échanges avec les journalistes. Répartis en groupes restreints, les participants ont pu explorer des thématiques comme la cybersécurité, l’éthique des données, les services financiers mobiles ou encore les fondamentaux techniques de la téléphonie. « Nous avons voulu rendre nos métiers lisibles, accessibles à tous, même aux profanes », ont confié les organisateurs.

Omar Gueye Ndiaye, Directeur général de Celtiis, a inscrit cette initiative dans le cadre du repositionnement stratégique de l’opérateur. Dans un marché longtemps instable, Celtiis entend aujourd’hui se démarquer par la fiabilité de ses services, la qualité de son réseau et une orientation client affirmée. « Nous sommes désormais l’opérateur mobile qui capte le plus de nouveaux abonnés, avec une part significative issue des jeunes actifs et des étudiants, grâce à des offres accessibles et une qualité de service reconnue », a-t-il affirmé.

Publicité

Le dirigeant a également salué l’implication des collaboratrices et collaborateurs de Celtiis, qui portent cette ambition nationale. Innovation, inclusion, responsabilité sociale, investissements ciblés : autant de leviers mobilisés pour bâtir un numérique béninois maîtrisé et durable. « Faites-nous confiance. Nous construisons ensemble l’avenir de l’internet au Bénin », a-t-il conclu.

En clôture de l’événement, Celtiis a annoncé la création prochaine du Club Presse Celtiis, qui sera lancé en novembre. Destiné aux journalistes détenteurs de carte de presse, ce club vise à instaurer un dialogue continu, faciliter l’accès à l’information stratégique, et encourager les synergies autour des actions citoyennes. 🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant sur ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x